Andriana Antúnez de Mayolo tiene un doctorado en biología molecular y trabajó para desarrollar productos saludables en Estados Unidos. Cuando nacieron sus hijos decidió elaborar snacks con insumos naturales para que lleven al colegio, empezó a prepararlos en la cocina de su casa y como eran tan buenos los vendía a las mamás. Hoy, La Purita cuenta con más de cien artículos, tiene una planta, está en supermercados, en provincia y en Estados Unidos.

¿Cómo nace la idea de crear productos saludables, en una época donde no existían?

Soy bióloga de profesión, me enfoqué en pacientes con cáncer de boca y del esófago que se detectan muy tarde y recuerdo que hablé de los hábitos con una persona y se me grabó esto: “Si yo hubiese sabido”. Me llamaron para crear productos saludables en la empresa Chiquita Banana en Estados Unidos. Al regresar al Perú tuve a mi primer hijo y cuando iba al nido no sabía qué darle, empecé a hacerle galletitas de varios sabores, que lo puede ofrecer entre las mamás, amigos y conocidos y así empecé.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad para empezar en este negocio?

No existe un manual para los emprendedores de cómo empezar con ciertos documentos. Empecé en el 2013 y no había redes sociales como las hay ahora.

¿A qué público objetivo te diriges?

Quiero que todo el mundo esté más saludable. Empezamos con los niños, las mamás son las que hacen las compras, pero tengo a mi mamá y sus amigas que consumen La Purita, es para todos.

¿Por qué el nombre La Purita?

De ser transparentes con nuestros productos, tener la lista en primera cara para que el cliente sepa qué va a comer y sus beneficios.

¿La gente está tomando conciencia de una alimentación saludable?

Después de la pandemia, las personas empezaron a buscar una alimentación saludable, quieren conocer más. Hay madres que tienen hijos con alergias, con problemas de salud y buscan alternativas de alimentos sanos para darles. La gente quiere que sus familiares tengan una mejor salud.

¿Con qué canales de ventas trabajas?

La venta en supermercados, canal verde (tiendas orgánicas y naturales), venta directa por la Web y WhatsApp. También estamos en provincias.

¿Qué hiciste para que la marca se hiciera conocida?

Cuando empecé tocaba puerta por puerta de las tiendas orgánicas, iba a ferias y a la kermese de los colegios, pero en la pandemia nos dimos cuenta que debíamos estar en redes sociales y contamos con un equipo que trabaja en ello.

¿Cómo haces para darte cuenta que un producto tendrá llegada?

Las pruebas se hacen con el equipo que tenemos para recibir el feedback y con ellos hacemos los ajustes necesarios.

¿Qué productos tienen más demanda?

La leche vegetal es lo más vendido, galletas, cereales, avena, mantequillas. A la fecha tenemos más de cien productos.

¿Como hiciste para entrar a supermercados?

Estuvimos en el 2016 en Tottus a través de una distribuidora, pero los números no daban y salimos, luego retornamos con algunos productos a Wong, Tottus y en Plaza Vea.

¿Cuántas personas trabajan en La Purita?

Cerca de 30 personas. Empecé con la nana de mi hijo en la cocina y en la sala de mi casa.

¿En qué se diferencia tu marca con las otras?

En ser transparentes con los insumos, no usamos ingredientes que estén en tendencia sin que haya investigaciones de por medio, porque no estoy dispuesta a jugar con la salud de los consumidores a costa de vender más. Uso panela y evito los edulcorantes. Trato de meter la mayor cantidad de nutrientes.

¿Cómo te ves en cinco años?

Con más productos y en más casas. Empecé con algo chiquito, llevé siete productos a Estados Unidos y la venta online, me veo llevando La Purita a otras partes.

RAPIDITA

Por dónde pueden empezar las personas que quieren ingresar a este rubro

Emprender en algo que les apasiona porque hay muchos altibajos. Yo trabajo, sábado, domingo y feriados, si no produzco, estoy investigando. Conversar con otros emprendedores porque recibirán consejos e información para crecer. Conversar con tu público objetivo para saber sus necesidades.

