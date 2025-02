Amparo Catú creció con el olor del cuero, pues su padre era un maestro zapatero. Y al cumplir los 35 años, decidió dejar su trabajo de marketera en una empresa para crear su propia marca de calzados ‘Catu’. Los calzados de novias son su especialidad, tiene una tienda en Lima y un punto de venta en Chile.

Me contabas que tu papá se dedicaba al calzado, y tú empezaste tarde con este negocio, ¿por qué elegiste este rubro?

De chiquita crecí en el mundo de los zapatos, me gustaban mucho los diseños y los modelos que mi padre hacía de manera artesanal. Cuando tenía 35 años, decidí estudiar y meterme de lleno en esto.

¿De qué manera te ayudó el marketing para promocionar tu marca?

Muchísimo. Hace 16 años todo era impreso, y estaban las referencias de las clientas. Luego llegaron las redes sociales, los convenios, el branding que nos ayudó a crecer.

Hacían producciones de zapatos, y luego cambiaron al rubro de novias, ¿por qué?

Hacíamos colecciones de primavera y de otoño, y preparábamos una pequeña línea de novias, luego vimos que las clientas llegaban por estos zapatos y los números creían, así que era más rentable enfocarnos en novias y fiestas.

La marca saca colecciones limitadas. Foto: Difusión.

¿Por dónde llegan tus clientas? ¿Tienda, redes sociales?

De los diferentes canales: de la tienda física, del e-commerce, y de las redes sociales. Tenemos un punto de venta en Santiago de Chile, y convenios con atelieres de vestidos de novias, donde es nuestro punto principal.

Dices que la idea no es solo vender, pues es importante que las novias tengan una experiencia. ¿Cómo es ese proceso?

Estos zapatos no son para usarlos en el día a día, es el calzado más especial que te puedes comprar, pues con ellos caminarás hacia el altar el día de tu boca. Tratamos de crear una experiencia de 360, las asesoramos y hemos creado un evento donde les enseñamos a caminar y bailar con tacos altos, y eso les encanta.

Llegaste con tus zapatos a Chile, ¿cómo ha sido la recepción de ese público?

Muy bien. Estamos muy contentos, estamos con una marca de vestidos de novias y participamos en el Chile Fashion Week, donde las novias chilenas valoran el diseño del zapato peruano y los insumos.

¿Cómo definirías tus productos?

Son diseños exclusivos, zapatos cien por ciento hechos de cuero, muy cómodos y funcionales, porque los pueden usar en cualquier otro evento.

Catú trabaja con mujeres artesanas del interior del país para colecciones especiales. Foto: Fernando Sangama.

¿A qué aspira con tu marca?

Estamos trabajando en diferentes proyectos; trabajamos con comunidades, se vienen nuevos puntos de venta y Catú Academy para que las personas que quieran abrir una marca.

¿Cuáles son las fechas que eligen las novias para casarse?

Las temporadas altas son de setiembre, octubre, noviembre y diciembre.

¿Cómo va el tema de la rentabilidad?

Hay años rojos y azules. Después de la pandemia ha sido complicado, tratamos de hacer diferentes estrategias de ventas, lanzamientos de nuevos productos y la internacionalización para cumplir las metas.

¿Cómo es la novia de ahora?

Es arriesgada, funcional, no quiere gastar más en un zapato de tela y piedras, es moderna, tiene una decisión de compra rápida.

Los diseños son únicos. Foto: Fernando Sangama.

¿Cómo fue que ingresaste tu marca a Chile?

Quería internacionalizar la marca y no me fue bien con las agencias, así que cogí mi maleta y viajé a España para visitar los atelieres. Ocho de ellos me cerraron la puerta en la cara y lo mismo hice en Chile. Nadie venderá tu producto mejor que uno mismo.

RAPIDITAS:

¿Por dónde deben empezar aquellos que quieren tener un negocio de calzados?

Lo primero es que deben prepararse, estudiar para que conozcan el proceso del diseño, patronaje, producción. Luego deben definir su público objetivo, si van a vender a personas mayores, ejecutivas, universitarias, etc.

