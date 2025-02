Mily Valladares es psicóloga y trabajó por muchos años en el área de recursos humanos de una empresa, pero renunció para dedicarse de lleno a su negocio propio. Empezó vendiendo almohaditas personalizadas, ahora cuenta con una línea exclusiva de osos, arreglos florales y más detalles. ‘Oh Surprise’ tiene once años en el mercado y busca expandirse a todo el país.

Iniciaste tu negocio con cincuenta soles. ¿Cómo fue el proceso?

Si empecé con cincuenta soles que los invertí en la elaboración de almohaditas personalizadas, era un producto económico que tuvo muy buena acogida y fui incrementando un poco más de capital para hacer bandejas, complementos con chocolates, canastas, Capté la atención de muchas personas.

Compites con marcas grandes, ¿por qué crees que los clientes te buscan?

Me buscan por la originalidad y la exclusividad; confeccionamos nuestro propio oso, no hay otro igual en el mercado, los insumos que colocamos le dan valor al producto.

¿Cuál es la experiencia que vive el cliente con tus productos?

Mi propuesta es hacer sonreír a más personas, entregarles un producto lindo que cree una experiencia 360, pues el producto puede venir con unos insumos tipo snacks que puedan consumir en cualquier momento del día o pueden recibir un detalle floral bonito con unos globos, para nosotros es muy importante en crear esa magia.

La demanda aumenta con la llegada de San Valentín, pero ¿qué otras alternativas dan a sus consumidores durante todo el año?

Me acojo a las redes sociales, a todas las campañas habidas y, por haber, no dejo ni una campaña suelta, como, por ejemplo: las flores amarillas que son como el segundo San Valentín que hay en el año, el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día de la Novia y los Hot Wheels.

Eres psicóloga, estuviste en el área de recursos humanos, ¿siempre tuviste el bichito de crear tu propio negocio?

Siempre, cuando era niña, me preguntaba qué sería de grande, y lo que me apasionaba eran las manualidades. Me imaginé tener peluches y globos, creo que fue parte del destino. Mi pasión se convirtió en trabajo, dejé la empresa y aposté por mi negocio propio.

¿Qué dificultad se te presentó al iniciar con tu emprendimiento?

Conseguir personas que sean influenciadoras para comunicar mejor mi marca. No conocía nada de administración ni finanzas, de cómo ponerle el negocio justo, todo lo aprendí con los años y tuve que estudiar.

¿Cómo va la rentabilidad en estos tiempos difíciles económicamente?

Hay que ingeniárselas, crear novedades para que el cliente no se aburra, y tener una pauta publicitaria para que tengan más movimiento. Ser innovador, constante y más aún en los tiempos difíciles.

¿Cuál es el detalle que más les gusta a los clientes?

Tengo cajas importadas que han sido un tema de locos y se agotan muy rápido. Los ramos buchones los piden en el día a día, los packs: peluches, chocolates y flores.

Dictas talleres a los emprendedores, ¿cuál es la pregunta recurrente?

Son dos preguntas: ¿cuál es el precio que le puedo poner al producto, cómo capto más cliente, en qué plataformas?

RAPIDITAS

¿Qué debe tener en cuenta una persona que quiere abrir un negocio como este?

Ser constante, si van a manejar las redes sociales, háganlo en todas, inviertan en poner publicidad, el precio justo, y crear confianza con el público para fidelizar al cliente.

