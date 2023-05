Rosario Hernández y su esposo Jordán Ballenas empezaron vendiendo calzados que traían de Brasil, pero la pandemia los obligó a cambiar de rubro, ya que la gente buscaba comodidad, así que le dieron vuelta a todo y decidieron elaborar chompas con diseños de flores y corazones en diferentes colores que se agotaban. Luego ingresaron a los marketplaces de Ripley y Saga. Rozát también está en tiendas multimarcas y apuntan a llevar sus prendas a Estados Unidos.

LOS INICIOS DEL ÉXITO

Rosario, eres abogada, ¿cómo te decidiste por hacer chompas?

Egresé en el 2015 de la carrera de derecho y siempre quiso tener un negocio propio. Dejé de trabajar en la subgerencia legal del BCP para emprender en el rubro de calzado con mi esposo y en la pandemia nos reinventamos con las chompas que gustó mucho, pues cada vez que subía una foto a las redes sociales volaban.

Los clientes aman la variedad de los colores que ofrece la marca.

¿Hiciste un estudio de mercado para este nuevo rubro de chompas?

No. Esto salió por la necesidad, ya que no podía comunicarme con mis amigas, y ellas me decían que hacía mucho frío, entonces la mejor opción era hacer chompas.

Emprender no es fácil y cambiaste de rubro, ¿qué lecciones rescatarías de este aprendizaje en el mundo de los negocios?

La perseverancia y la unión. En los negocios no todos los días son buenos; hay bajas y subidas y como pareja nuestra fortaleza nos hizo fuertes en esos días oscuros.

Tu marca se está masificando, ¿a qué le atribuyes este crecimiento?

La calidad, los acabados, nuestros diseños son únicos y que el costo de las prendas no sea tan elevado. Usamos materiales hipoalergénicos que no da alergias, trabajamos con algodón Tanguis.

Las chompas son de estación, ¿y en la temporada de verano, que haces?

En verano producía vestidos, pero este año detuve toda la producción por mi bebé, pues tuve un embarazo muy complicado.

¿Por qué crees que los clientes buscan tus productos?

Por la atención, no busco cantidad de ventas, sino que quiero que ellas se sientan felices. Y los resultados han sido muy buenos porque hemos ido creciendo por el boca a boca.

Los detalles en el diseño son claves para captar la atención del público femenino.

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD

¿Cómo es la producción?

Trabajamos con tres talleres porque era muy grande la demanda, los modelos se agotan y debemos programar la producción de los teñidos de los hilos y lo demás.

Los clientes son más sofisticados, ¿qué les llama la atención de tus productos?

Soy clásica en los diseños, pero con mis clientes aprendí que hay que explorar nuevas cosas, me renové y hago full diseños prints, corazones y flores.

La marca trabaja con tres talleres para satisfacer la gran demanda del mercado.

La tendencia pide mucho color en la moda, ¿Por qué es importante el color?

Puedes tener un día gris, pero los colores que te pones influyen en tu personalidad. Llevé un curso de marketing de manejo de moda, donde la colorimetría es importante. Hay que ponerle color a nuestros días.

Estás en los marketplace de Saga, Ripley, cómo te ves a cinco años?

Nuestra meta es tramitar una razón social en Estados Unidos, pues queremos exportar, quiero que conozcan una marca peruana de buen acabado y que está hecha con insumos cien por ciento peruanos.

RAPIDITAS

LOS ERRORES QUE SIRVIERON DE LECCIÓN

-Ser tan positiva en el negocio y quererlo tanto, a veces nos lleva a cometer errores en la producción. Te puede gustar un modelo y a los clientes no. Hay que analizar el tema de estadísticas, saber qué funciona y qué no.

-El tema de stock. A veces no medimos la cantidad y nos quedamos sin prendas para vender.

HERRAMIENTAS PARA POSICIONARSE EN EL MERCADO

Trabajo mucho con influencers, también pongo publicidad en Instagram. Pero mis clientas son mi mejor publicidad.

IMPORTANCIA DE ESTAR EN UN RETAIL

Mi idea era hacernos conocer en otros medios. Se nos abren las puertas para llegar a personas que no nos conocen.

