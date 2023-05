Guiliana Espinoza es de Huánuco y llegó de niña con sus hermanos y sus padres a la capital. Aquí se las buscaba la vida vendiendo frutas picadas, marcianos y útiles para el hogar. En su juventud se convirtió en madre soltera y llevaba a su hijo en un cangurito para vender ropa como ambulante en Gamarra. Una cliente de Colombia le hizo un gran pedido que le permitió crear su marca ‘Guizan’ y ahora tiene 4 tiendas, vende a clientes de Estados Unidos, Bolivia y otros países.

DE CARGAR PESADOS BULTOS EN EL EMPORIO A SER UNA GRAN MARCA

Guiliana, empezaste como vendedora en Gamarra, ahora que tienes 4 tiendas en Gamarra, ¿cómo resumes tu experiencia?

Empecé como vendedora ambulante en el emporio, tengo cuatros tiendas en tres años, fue muy difícil luego de salir de una separación y con un bebé. Vendía desde frutas picadas, lapiceros, gelatinas, fui ama de casa de mis vecinos, vendí carritos sangucheros, fui ayudante de talleres de costura, pero siempre quise tener mi marca de ropa y lo decreté.

Tu vida siempre fue de mucho trabajo…

Somos de Huánuco, llegamos a Lima sin nada, mis 6 hermanos y mis padres vivíamos en un

¿Cuáles fueron tus grandes obstáculos en el negocio y cómo lo superaste?

El dinero fue un gran obstáculo, no tenía cómo empezar un negocio, pero mi hermano me prestó cien soles. Y el lado emocional me tenía con depresión, pues no es fácil sacar adelante a un hijo y él y Dios fueron mi fortaleza para seguir adelante, tenía que cargar bultos pesados de mercaderías y me ponía una faja.

Los colores vibrantes se han convertido en los preferidos de los clientes del exterior. Foto: Britanie Arroyo.

Empezaste siendo ambulante, ¿cómo te conviertes en un negocio formal?

Me llegó un gran pedido de una cliente de Colombia, de una cantidad 55 mil soles y mi hermano me prestó cinco mil para mandar a producir las piezas y con eso empecé mi marca.

Siempre tuviste ese bichito de la venta, ¿de quién lo heredaste?

De mi madre, ella trabajó desde niña, llegó a tener su negocio de abarrotes en Huánuco, también vendía la papa que ella misma sembraba.

¿Cuál es el secreto para tener éxito en las ventas?

El haber leído la Biblia y ahorrar, pues los gastos innecesarios hacen que uno no pueda crecer.

Una marca que empezó con ventas a por menor y hoy produce a grandes volúmenes.

En Gamarra hay mucha competencia, ¿qué cualidades tiene tu ropa que es atractiva para el cliente?

Saco pocas cantidades de un modelo para ver la acogida que tiene y cuando una prenda tiene demanda repito con una cantidad más grande y cambio las tonalidades cada cierto tiempo. Mi marca se caracteriza por los colores vibrantes y alegres; también tengo tallas desde la 28 hasta la 34.





LOS ESTUDIOS NOS DAN UN PASO ADELANTE

¿Qué tan importante es estudiar y capacitarse?

Es muy importante, mi pasión es el periodismo y ejerzo mi carrera en mi negocio, yo misma creo mis contenidos, redacto y hago mis reels. También me capacito en moda.

Guizan se diferencia de otras marcas porque apostó por los colores alegres que tienen gran éxito.

¿Cuántas personas trabajan y cuál es el consejo que les das?

En el taller hay 6 personas y 4 vendedoras. Siempre les digo que este trabajo es un aprendizaje, porque podrán emprender. Yo me hice de la nada, y todo se puede hacer con dedicación y mucho trabajo.

SE CATAPULTÓ AL ÉXITO CON UN PEDIDO DEL EXTRANJERO

¿Qué sentiste cuando te hicieron un gran pedido del extranjero?

El primer pedido fue el más grande, lo hizo una colombiana, me sentí tan halagada y feliz porque era mi oportunidad de empezar mi empresa.

La economía en el Perú crece poco y en consecuencia habrá menos empleo, ¿afecta la crisis que vivimos?

Si, hace dos meses cerré una tienda porque aumentaron el alquiler, he reducido algunos gastos, bueno la gente no compra como antes.

Uno de los planes de expansión de la marca es ingresar a retails.

¿Cuál es el perfil de tu cliente, de dónde te compran más, de provincia o del extranjero?

Del extranjero y de provincia. Los que me compran son chicas jóvenes, pero damas que quieren arriesgarse con los colores.

Envías ropa al extranjero, ¿cómo ves a tu marca a cinco años?

Con dos tiendas en Bolivia, Estados Unidos y en el Jockey.

RAPIDITAS

¿Qué tan importante es ser formal?

La formalidad da seguridad a los clientes, podrás exportar, pues por grandes cantidades piden facturas. Es un paso a masificar la marca y llegar a nuevos mercados.

¿Qué haces con el dinero que ganas?

Se vuelve a reinvertir en máquinas más modernas, en insumos de calidad y en mejoras de las tiendas.

