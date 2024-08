Angello Bertini fue actor, estudió administración de empresas, pero su sueño era la cocina. Estudió gastronomía, tuvo varios negocios, pero por inexperiencia los cerró. En la pandemia hizo panes de masa madre para su familia y sus vecinos le empezaron a comprar, fue tanta la demanda que habilitó un taller de producción. Hoy, El Pan de Bertini tiene cuatro años, un público fidelizado, envía a provincias y abrió un local exitoso.

Angello, hace muchos años te hiciste famoso por el comercial de Cevichito, ¿por qué no abriste algo de mariscos y pescados?

Me he guiado por lo que me apasiona, el tema de las masas, de niño junto a mis hermanos y primos hacíamos masas para hacer panes en la casa de mi abuela y eso me jaló a la gastronomía, quise estudiar cocina y me dijeron que no, estudié administración de empresas y luego la carrera que tanto quería.

Tuviste negocios de cocina, pero cerraste, ¿qué lecciones aprendiste de esta experiencia?

Tuve una pizzería y un local de cocina criolla, estas experiencias me han servido de lección, fue mi escuela, pues nadie te enseña sobre temas financieros, de local, de tributos, etc. Aprendí a tener una buena estructura, estandarizar y formar un buen equipo de trabajo para que perdure en el tiempo.

¿Cómo descubres lo del pan?

Siempre hacía panes en casa, pero cuando llegó la pandemia no tenía insumos, hice masa madre y con ella elaboré un pan con harina integral, miel y semillas. Mis vecinos olían la preparación y en el WhatsApp del edificio me hacían pedidos. Posteé en Instagram y la demanda aumentó. Una persona me llamó y me dijo:¿ tú eres el pan de Bertini? Y quedó el nombre. Mis hijas y mi esposa me ayudaban con las etiquetas y a empacar, y yo repartía.

¿Cuándo te diste cuenta que era momento de dar un paso más grande?

Estaba saturado de pedidos, tuve que habilitar mi oficina en Surquillo para transformarla en un centro de producción con un horno más grande y un equipo de trabajo.

¿Qué tan importante son las redes sociales para un emprendimiento?

Las redes sociales lo son todo, son una herramienta de comunicación inmediata, hacia los videos del pan, es algo novedoso, saludable, ideal para deportistas y para personas que quieren comer algo rico y que se cuidan

¿El pan se produce en todos lados, pero en qué se diferencian con los que hay en el mercado?

El peruano es panero y yo no quería hacer algo tradicional. Mi propuesta son panes con masa madre con harina integral, no tiene químicos ni preservantes.

La masa madre es muy saludable para la digestión. Foto: Ernesto Quilcate.

¿Cuáles son tus canales de venta?

El local está a puerta abierta, sigo utilizando las redes sociales. He mandado pedidos a provincia.

¿A cuántas personas das trabajo?

Tengo un equipo de 16 personas.

La recesión ha golpeado a mucho bolsillo, ¿te afecta en la venta?

Si se sintió, he visto una disminución en los pedidos, pero creemos que a partir de agosto vuelve a la calma.

La competencia es muy grande, ¿qué haces para captar la atención de los clientes?

No lo vemos como competencia porque tenemos una propuesta y es la persona quien decide qué comprar, ofrecemos un pan con un sabor particular con masa madre, muy rico y saludable que lo pueden consumir en el desayuno.

Dentro de su propuesta están los sanguches hechos por la casa. Foto: Ernesto Quilcate.

RAPIDITAS:

¿Qué debe tener en cuenta un joven que quiere tener un negocio de panes?

Tengan una proyección de límite de pedidos y solo elaboren más de acuerdo a lo que puedan producir, cuando la demanda lo justifique, pueden seguir con el siguiente paso. No hay peor cosa para excusarse que su pedido no llegue hoy.

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Introspectiva: La marca de Gamarra que cautiva a sus clientas por traer las últimas tendencias

Florett: Creó ramos de novias y su negocio es muy exitoso, ahora hace envíos a todo el Perú y al extranjero