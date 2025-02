Silvia Marín es natural de Celendín, Cajamarca, y llegó a Lima a sus 12 años para trabajar. Fue ayudante de una diseñadora y con los retazos que le compraba elaboraba prendas junto a su esposo. Abrieron una tienda en Gamarra, tuvo hasta 18 tiendas, pero con la pandemia las cerró. Sus hijos, Magaly y Ander digitalizaron Teilor y pronto irán a la Semana de la Moda en Nueva York.

¿Cómo hace una marca textil para sostenerse con el tiempo?

Magaly: Nos hemos adaptado a los cambios, la pandemia nos obligó a digitalizarnos y sacamos colecciones que gustó mucho al público digital.

Muchos emprendimientos han fracasado en el camino, ¿por qué creen que pasa eso?

Magaly: No se adaptan a lo digital, no hacen una buena planeación, no saben cuál es su público objetivo, qué servicios y productos demandan, la generación cambia y eso influye. Nosotros adaptamos los cortes, pues evaluamos el mercado.

Doña Silvia ahora está acompaña de sus hijos, quienes están al día de lo que quiere el consumidor actual. Foto: Jesús Saucedo.

¿Por qué apostaron por la sastrería?

Silvia: Los clientes me pedían ropa formal y elegante para el trabajo y nos enfocamos en este rubro.

¿Cómo fueron sus inicios en Gamarra?

Silvia: Trabajé para una diseñadora a quien le compraba sus retazos y junto a mi esposo empezamos con un taller. Las prendas lo dábamos en consignación y algunas tiendas se aprovechaba y no nos pagaban. Con los ahorros alquilamos en un sótano de una galería en Gamarra y poco a poco fuimos creciendo hasta tener 18 tiendas.

Hay mucha competencia en el emporio, ¿qué hacen para captar a los clientes?

Magaly: Nos preocupamos por la calidad, el acabado y la comodidad. Trabamos con telas que no se arruguen fácilmente.

¿Qué busca el consumidor peruano?

Silvia: Las ejecutivas peruanas buscan elegancia y comodidad. Nuestras prendas son versátiles, y se pueden lucir en diversas actividades, y eso nos catapultó para ser invitados a desfiles. Damos un valor diferencial, y eso le llamó la atención al representante del New York Fashion Week que nos llamó.

Hoy en día todo es digital, ¿cómo se adaptaron?

Magaly: Nos impulsó la pandemia, teníamos varias tiendas en Gamarra, y con todo el stock que teníamos hicimos envíos a los clientes, lanzamos promociones a los nuevos seguidores y salinos con colecciones modernas fuera de lo convencional.

Una marca ideal para las ejecutivas que aman la moda y la comodidad.

¿Por qué creen que los organizadores de la Semana de la Moda se fijaron en la marca?

Magaly: La propuesta de prendas mutables. Primero nos invitaron a la Rayuela, una plataforma de moda, y al organizador le llamó la atención un abrigo que se convierte en chaleco.

¿Qué tan importante es el marketing digital?

Magaly: Es vital porque todos consumimos redes, es una vitrina gratuita, puedes manejarlo y tener mucho alcance orgánico, incluso puedes hacer buen contenido para que tus clientes compren.

¿A qué aspiran como marca?

Magaly: Posicionarnos en el mercado nacional, que todas las mujeres tengan una prenda Teilor, y luego ir por el mercado latinoamericano.

La economía del país está difícil y la gente no compra, ¿qué estrategias hacen?

Magaly:Tenemos alianzas con los bancos con cuotas sin intereses, estamos en las plataformas digitales de Falabella, Ripley, Platanitos, Agora y otras. Además, estamos en nuestras redes sociales, la página web, y nuestra tienda física en el Centro Comercial El Polo, en Surco.

