El diseñador peruano Jorge Luis Salinas estuvo en la pasarela internacional del Milán Fashion Week, que se realizó en Garden Senato en Milán, Italia, para demostrar que la tradición y el talento nacional son el nuevo lujo. Su colección, inspirada en la poderosa ‘Danza de las Tijeras’, no solo deslumbró a los expertos de la moda, sino que también rindió un emotivo homenaje a las maestras artesanas que son el corazón de su arte.

‘Danza de las Tijeras’

Jorge Luis Salinas no es un diseñador de improvisación. El artista de la moda nos confesó en exclusiva para Trome que su aclamada colección fue el resultado de dos años de planificación e investigación. El objetivo era claro: capturar la fuerza ancestral de la ‘Danza de las Tijeras’ y traducirla en alta costura, manteniendo el rigor de las pasarelas más exigentes del mundo.

Cuando visitamos su taller en el corazón de Gamarra, su emoción era palpable. Sabía que esta invitación a Milán, donde solo pisan diseñadores de renombre, era una plataforma crucial para la moda peruana. Salinas se movía sin descanso, revisando cada bordado, cada costura al milímetro. “Nada podía fallar”, nos dijo, consciente de que la excelencia es la única moneda de cambio en la capital de la moda.

La colección fueron 39 prendas.

38 Looks y 50 Artesanas con arte peruano

La colección que dejó a Europa sin aliento constó de 38 looks, y lo más impactante es que el 80 por ciento de la colección fue ejecutada completamente a mano. Para esto, Salinas movilizó una tropa de talento nacional: 50 maestras artesanas de distintas regiones del Perú tejieron su conocimiento ancestral en cada prenda.

Vestidos hechos con tela de organza y piezas claves elaboradas con el prestigioso algodón pima cotton mercerizado peruano fueron el lienzo perfecto para mostrar este despliegue de arte.

“Conmigo vinieron siete maestras artesanas que son las que han estado siempre en este proyecto que empezó hace dos años. Se merecían este viaje, y están felices de haber venido a un país importante donde hay mucha moda y queremos que todo el mundo conozca su trabajo y que se sepa de ellas”, nos detalló el diseñador conmovido.

Los invitados al desfiles quedaron fascinados con cada diseño.

Un Desfile de Nivel Top

El momento más emotivo y vibrante fue cuando fue el turno de Jorge Luis Salinas a la pasarela de Garden Senato junto a sus maestras artesanas. El público se puso de pie, reconociendo no solo el talento de un diseñador, sino el valor incalculable del trabajo colectivo y la riqueza cultural que traían desde Perú.

Para asegurar un desfile al más alto nivel internacional, Salinas contó con un equipo de élite. Trabajó de cerca con el equipo de Ana Dello Russo, una influyente figura clave en la moda europea, y con Katherina, encargada de la selección de modelos, logrando que su show estuviera “a un nivel muy top, nada que envidiar a otros diseñadores de renombre”.

Jorge Luis Salinas ha demostrado una vez más que el talento y el orgullo de ser peruano, cuando se fusionan con visión y esfuerzo, tienen el poder de conquistar cualquier pasarela del mundo.

