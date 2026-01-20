¡Llegó el calorcito y con él las oportunidades de hacer crecer el negocio!. Ya sea que estés en un festival, una feria o con tu carrito cerca de la arena, esta temporada es clave para aumentar tus ingresos. Pero ojo, sobrino, no solo se trata de tener un buen producto; si tu atención es lenta o solo aceptas efectivo, estás perdiendo plata.

La gente de Niubiz nos trae las fijas para que aproveches al máximo el flujo de veraneantes y no se te escape ni una sola venta. ¡Apunta y aplica!

1. Dile adiós al “solo efectivo”

Mucha gente ya no lleva monedas ni billetes a la playa por seguridad o comodidad. Si no aceptas tarjeta o pagos digitales, el cliente se irá al puesto del costado.

Usa cobros con QR desde tu POS o incluso desde tu mismo celular para aceptar billeteras electrónicas.

desde tu POS o incluso desde tu mismo celular para aceptar billeteras electrónicas. Ofrece opciones atractivas como cuotas sin intereses o canje de puntos y millas; esto facilita que la gente se anime a comprar más aunque no tenga efectivo a la mano.

2. Atiende a la velocidad del rayo

En las horas punta, cuando el sol quema y la gente tiene hambre o sed, la rapidez es lo que manda.

Ten tus precios bien visibles para que no te pregunten a cada rato.

para que no te pregunten a cada rato. Organiza tus productos para que los encuentres al toque y simplifica el proceso de cobro. ¡Evita las colas largas y la gente estará feliz!.

3. Controla tus ventas y organiza tu negocio

No trabajes a ciegas. Llevar un registro de lo que vendes te ayuda a decidir mejor.

Anota cuáles son tus productos estrella y en qué horarios vendes más.

y en qué horarios vendes más. Usa herramientas que te den reportes de tus ingresos para que tu negocio esté ordenado, aunque sea un puesto temporal.

4. Genera confianza y seguridad

En lugares abiertos o ferias con mucha gente, el cliente a veces tiene miedo de que lo estafen.

Un proceso de cobro seguro y profesional le dice al cliente que tu negocio es serio.

Cuando el cliente siente que su transacción es confiable, te recomendará y volverá.

EL DATO TROME:

El éxito en verano depende de tres cosas: rapidez, variedad de pagos y una experiencia de compra impecable. ¡No dejes para mañana la venta que puedes cerrar hoy!