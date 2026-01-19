El inicio de un nuevo año suele estar marcado por expectativas de crecimiento, nuevos objetivos y decisiones estratégicas. Sin embargo, para los emprendedores este periodo también implica detenerse a evaluar el estado real de sus negocios y carreras. Más allá de proyectar metas ambiciosas, el primer trimestre se ha consolidado como una etapa clave para revisar estructuras, corregir errores y sentar bases sólidas que permitan crecer de manera sostenible a lo largo del año.

Según cifras del Ministerio de la Producción (PRODUCE), el Perú cuenta con más de tres millones de emprendedores, convirtiendo al emprendimiento en uno de los principales motores de la economía nacional. En este contexto, el inicio del año se presenta como una oportunidad estratégica para replantear modelos de negocio, optimizar procesos y fortalecer el liderazgo empresarial en un entorno cada vez más competitivo.

El coach empresarial Carlos Leyva advierte que muchos se lanzan a vender sin antes ordenar su base. “Reordenar no es retroceder, es crear la estructura para avanzar con claridad”, asegura.

Aquí te dejamos las 5 fijas para que tu negocio deje de ser un caos y se vuelva una máquina de facturar:

1. Mira si de verdad estás ganando

Antes de ponerte metas locas, chequea tus números. Muchos emprendedores venden un montón, pero al final del mes no les queda nada en el bolsillo. Revisa tus costos y tus precios. Si no te sale a cuenta, ¡ajusta de una vez!

2. ¡Suelta el coche! Aprende a delegar

Si tú eres el que compra, vende, cobra y limpia, tu negocio nunca va a crecer. El desorden operativo te quita tiempo para pensar en grande. Ordena quién hace qué y confía en tu equipo; así tendrás tiempo para buscar más clientes.

3. Limpia tu agenda y eliminar actividades que no generan resultados

Identifica qué tareas te quitan tiempo y no te dan ni un sol. El inicio de año es perfecto para botar los hábitos que no sirven o cerrar proyectos que solo te dan dolor de cabeza. Enfócate en lo que trae el billete.

4. Tú eres el capitán, no te estreses

Si tú estás mal, el negocio se hunde. Mejora tu liderazgo, aprende a manejar el estrés y toma decisiones con información real, no solo por corazonada. Un líder con la mente clara comete menos errores.

5. La regla de los 90 días

No hagas planes imposibles para todo el año. Enfócate en los primeros 3 meses. Ponte metas claras de ventas y procesos para este primer trimestre. Si lo mides, lo puedes mejorar.

EL DATO TROME:

El orden es tu mejor ventaja competitiva. Los negocios que duran son los que empiezan el año con estructura, no solo con “buena vibra”.