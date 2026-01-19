Iniciar el 2026 no solo es para comer uvas, sino para dejar de vivir al día y empezar a construir tu colchón de plata. Si siempre llegas a fin de mes con las justas, es hora de que dejes la improvisación y te pongas modo estratega.

Luis Eduardo Berrospi, CEO de la fintech Fluyez, nos trae la hoja de ruta para que este año tu dinero trabaje para ti y no tú solo para pagar deudas. Apunta estos ‘tips’ para que tu dinero crezca y evitar que se pierda en cosas sin valor.

1. Realiza un diagnóstico real de tu situación financiera

Antes de soñar con el viaje o el carro, mira tu realidad. Siéntate con papel y lápiz (o una app de presupuesto) y anota todo:

Tus ingresos: Lo que entra fijo y los ‘cachuelos’.

Lo que entra fijo y los ‘cachuelos’. Tus gastos: Desde el alquiler hasta el cafecito de la esquina (el famoso ‘gasto hormiga’ que te deja sin senci).

Desde el alquiler hasta el cafecito de la esquina (el famoso ‘gasto hormiga’ que te deja sin senci). Tus deudas: ¿Cuánto debes y a quién? El objetivo: Detectar por dónde se te escapa la plata para cerrar ese caño.

2. Ponte metas que sí vayas a cumplir

Olvídate del floro de “este año ahorro”. Eso no sirve. Necesitas metas con nombre, apellido y fecha. Por ejemplo:

“Voy a juntar mi fondo de emergencia (3 meses de sueldo) para diciembre”.

“Voy a pagar la mitad de mi tarjeta de crédito antes de junio”.

“Voy a separar el 10% de mi sueldo apenas me paguen para invertir”. Si tienes una meta clara, será más difícil que te gastes la plata en cosas que no necesitas.

3. No metas todos los huevos en una sola canasta

Ahorrar bajo el colchón ya fue, sobrino. El dinero tiene que crecer. Para este 2026, la clave es diversificar:

Mezcla lo tradicional (ahorros, depósitos a plazo) con lo digital (como las cripto).

Ojo: No te metas en cosas que no entiendes. “La inversión inteligente requiere educación”, advierte Berrospi. Lee, infórmate y empieza con montos chiquitos hasta que le agarres el hilo.

EL DATO TROME:

No necesitas ser un experto en economía para tener plata, solo necesitas orden. El primer paso es saber cuánto tienes; el segundo, es moverte.