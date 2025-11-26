A pocas semanas de terminar el año, miles de peruanos buscan ordenar sus finanzas para empezar el 2026 con estabilidad. En un contexto donde el costo de vida sigue siendo un reto, la inteligencia financiera se convierte en una herramienta fundamental para proteger los ingresos, planificar mejor y maximizar la rentabilidad del dinero.

El autor peruano y best seller de educación financiera, Cristian Arens, explica que esta época es ideal para hacer un balance anual, identificar errores y tomar decisiones concretas que permitan “hacer que el dinero trabaje para ti”. Por eso, de cara al cierre del 2025, expertos recomiendan cinco acciones clave para mejorar tus finanzas personales.

Ajusta tus deudas antes de un posible aumento de tasas

Revisar el estado de las tarjetas de crédito y préstamos personales puede generar ahorros inmediatos. Si tienes la posibilidad de cancelar o reducir tu deuda, este es el momento.Según especialistas como Alberto Abanto, head comercial de Inversiones IO, realizar este ajuste ahora podría evitar que el costo financiero suba, ante eventuales reajustes que los bancos podrían aplicar en el primer trimestre del 2026.

Realiza una “auditoría” de tus gastos hormiga

Hasta el 20% del presupuesto mensual puede perderse en compras pequeñas: delivery, snacks, microcompras, transporte por aplicativo o antojos del día a día.Cristian Arens recomienda registrar cada gasto mínimo, categorizarlos y eliminar al menos tres cada mes. Este sencillo hábito puede generar un ahorro de entre S/ 80 y S/ 150 semanales, además de mejorar la disciplina financiera.

Activa un fondo de emergencia equivalente a 3 meses

Tener un fondo de respaldo es un pilar básico para cualquier persona o familia. Lo ideal es construir un colchón equivalente a tres meses de gastos, distribuido en distintas cuentas: una de ahorros, un depósito a plazo y una billetera digital.Incluso con ingresos promedio, aportar entre S/ 50 y S/ 100 por semana basta para iniciar y estructurar este fondo durante el primer trimestre del 2026.

Empieza a invertir en opciones accesibles y de bajo riesgo

Con la llegada de ingresos como CTS, gratificación o retiros extraordinarios, muchos peruanos tienen la oportunidad de destinar una parte a inversión.Abanto sugiere separar entre 5% y 10% de estos ingresos para invertir en alternativas accesibles como factoring, fondos mutuos o crowdfunding inmobiliario, opciones ideales para quienes buscan comenzar sin asumir riesgos elevados.

Revisa y cancela suscripciones que ya no usas

Fin de año es el periodo en que diversas plataformas suben sus tarifas: telefonía, streaming, seguros, almacenamiento digital, entre otros.El consejo es claro: revisar todo lo contratado, cancelar lo que no se ha usado en los últimos 60 días y negociar tarifas con proveedores donde exista competencia. Pequeños ajustes pueden reducir significativamente el gasto fijo mensual.

Un cambio de mentalidad para mejorar las finanzas

Para los expertos, la clave está en la constancia.“La cultura del ahorro en el Perú es baja, y para cambiar esto se necesita un nuevo pensamiento: elaborar un presupuesto, identificar gastos y proyectarse al futuro. Solo así podremos cultivar el hábito de invertir y alcanzar la libertad financiera”, reflexiona Abanto.