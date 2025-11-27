En un mundo donde las redes sociales no dejan de crecer, crear contenido original y capaz de conectar con la audiencia se ha convertido en una necesidad para marcas, emprendedores y creadores digitales.

Según Statista, más de 6000 millones de personas usarán redes sociales al menos una vez al mes para el 2028, una cifra que duplica lo registrado en 2019.

En este contexto, el marketing de contenidos se posiciona como la herramienta estratégica para atraer, retener y convertir a los usuarios en clientes. Y aunque la inteligencia artificial ha facilitado la producción de contenido, los expertos coinciden en que la creatividad humana sigue siendo insustituible.

Siete pasos para crear contenidos efectivos

Durante el V Congreso Internacional de MKT 2DAY, realizado en la Universidad San Ignacio de Loyola, Dalton Chisica, CEO de la agencia colombiana DCH, explicó que un buen contenido no surge por suerte, sino del cumplimiento de procesos claros destinados a lograr un impacto real en la audiencia.

Por ello, destacó siete pasos fundamentales para crear contenidos efectivos sin depender totalmente de la IA.

1. Investiga y desarrolla tu idea

Todo contenido inicia con una planificación sólida. Conocer al consumidor final es clave: qué busca, qué siente, qué espera y qué lo motiva. “Detrás de cada pantalla hay una persona”, recordó Chisica. Sin un guion o una idea bien definida, es imposible evaluar qué funcionó o qué salió mal.

2. Estructura una narrativa que enganche

Aunque muchas historias siguen el formato clásico —inicio, nudo y desenlace—, en redes sociales se necesita una narrativa dinámica, capaz de captar la atención desde el primer segundo. “Contar una historia no debe ser monótono”, indicó el especialista.

3. Desarrolla al personaje pensando en tu consumido r

Cada persona sigue un arquetipo. Comprender cómo piensa, actúa y se comunica ayuda a construir un mensaje que conecte de manera auténtica con la audiencia.

4. Escribe diálogos breves y efectivos

En plataformas como TikTok, el tiempo promedio de visualización apenas llega a 15 o 30 segundos, según Umbrex. Analizar las estadísticas permitirá identificar dónde se pierde la atención del usuario y ajustar el contenido para mejorar la retención.

5. Cuida cada detalle visual

Todo comunica: la imagen, el encuadre, los colores, el contexto. Chisica advierte que usar fotografías o videos de otros países puede desconectar al público local. Cada pieza debe tener fuerza propia y transmitir un mensaje claro.

6. Escribe con apoyo de IA, pero no dependas de ella

La inteligencia artificial puede optimizar procesos, pero no reemplaza la creatividad. “Muchos piden un guion a ChatGPT sin notar que esa misma respuesta se la entrega a cientos de personas”, señaló el experto. La tecnología debe acompañar, no sustituir.

7. Edita, revisa y vuelve a leer

La calidad final depende de la revisión. Chisica recomienda dejar reposar el texto antes de editarlo y compartirlo con alguien para comprobar si el mensaje se entiende. A veces, una segunda mirada marca la diferencia.

Autenticidad y profundo conocimiento de la audiencia

Antes de cerrar su ponencia, el experto insistió en dos pilares para crear contenido relevante: ser auténtico y conocer a fondo a la audiencia en cada red social. En tiempos de hipercompetencia y tecnología acelerada, estas dos cualidades siguen siendo el verdadero diferencial.