Para que tu bodega o pequeño comercio no se quede atrás, la digitalización es clave. Una nueva herramienta ha llegado al Perú para optimizar tus operaciones diarias, ofreciendo desde pedidos más rápidos hasta un portafolio más amplio. Estamos hablando de TUALI, una aplicación que incorpora inteligencia artificial generativa para facilitar la gestión de cada punto de venta.
Si quieres llevar tu negocio tradicional al siguiente nivel digital, aquí te contamos los beneficios de este app para sacarle el máximo provecho a esta herramienta:
1. Pedidos más rápidos gracias a la IA
TUALI incorpora inteligencia artificial generativa para anticipar tus pedidos. Esto significa que la aplicación te sugiere lo que necesitas, haciendo que tus órdenes en línea sean más ágiles y rápidas de realizar.
2. Acceso a promociones exclusivas y rentables
Uno de los mayores atractivos es la posibilidad de acceder a promociones exclusivas para bodegueros, lo que te permite aumentar tu rentabilidad.
3. Portafolio Ampliado: vende más categorías
La aplicación amplía tu oferta al incorporar categorías de alta demanda como licores, cervezas y energizantes. Esto te ofrece nuevas oportunidades de crecimiento y rentabilidad en un mercado dinámico.
4. Seguimiento total de tus órdenes
Ya no más incertidumbre. La app te permite dar seguimiento a tus órdenes y operaciones directamente desde tu celular. Esto te da un mayor control sobre tu inventario y logística.
5. Interfaz amigable y más fácil de usar
TUALI es la evolución de la plataforma AC Digital, y llega con una interfaz más amigable y suma nuevas funcionalidades. Está diseñada para que la gestión diaria de tu negocio sea más sencilla.
6. Notificaciones y recordatorios útiles
La aplicación integra notificaciones y recordatorios que simplifican tu operación diaria. Esto te ayuda a estar al día con tus pedidos y promociones sin esfuerzo adicional.
7. Soporte técnico directo
Si tienes dudas o necesitas ayuda, cuentas con soporte técnico directo. La aplicación fue desarrollada por el hub de innovación Digital Nest, conformado por más de 200 especialistas, asegurando una herramienta robusta y confiable.
“Con TUALI buscamos estar más cerca de los bodegueros peruanos, entendiendo sus necesidades y retos diarios, y ofreciéndoles una herramienta que simplifica la gestión de sus negocios. Esta aplicación no solo responde a la tendencia de digitalización del canal tradicional, sino que además nos permite acompañarlos con innovación y un portafolio más completo, brindándoles nuevas oportunidades de crecimiento en un mercado cada vez más competitivo”, señaló Hernán Novelo, Director Comercial y de Mercadotecnia de Arca Continental en Perú.