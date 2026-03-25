Cuando se habla de hacer crecer un negocio, muchas veces se piensa en atraer más clientes o vender más productos. Sin embargo, hay un aliado clave que muchas veces pasa desapercibido en la estrategia de los emprendedores: los proveedores.

Según Roberto Percca, gerente de Desarrollo del Emprendedor y especialista del Consultorio Financiero de Mibanco comenta que un proveedor no es solo alguien que te vende un producto o un insumo. Cuando construyes una relación de confianza, puedes acceder a mejores condiciones, mayor flexibilidad y apoyo en momentos clave para tu negocio.

En este contexto, Roberto Percca recomienda cinco claves que pueden ayudar a los emprendedores a fortalecer la relación con sus proveedores y potenciar su negocio:

Mantén una comunicación constante con tus proveedores:

Una comunicación abierta y transparente es la base de una buena relación con los proveedores. Definir canales claros y mantenerlos informados sobre tus necesidades, tiempos y expectativas ayuda a evitar errores, anticipar problemas y construir vínculos de confianza que benefician al negocio a largo plazo.

Cumple con tus compromisos de pago:

El pago puntual de las facturas no solo refleja la seriedad y el compromiso de tu negocio, sino que también fortalece la relación con tus proveedores. Cumplir con los plazos genera confianza y puede abrir la puerta a mejores condiciones, mayor flexibilidad y nuevas oportunidades comerciales en el futuro.

Define condiciones comerciales claras desde el inicio:

Establecer desde el principio precios, plazos de pago, políticas de devolución y mecanismos de resolución de conflictos ayuda a evitar malentendidos y protege la relación comercial. Contar con acuerdos o contratos bien definidos brinda mayor orden, confianza y seguridad para ambas partes a lo largo del tiempo.

Evalúa periódicamente su desempeño:

Revisar de forma regular aspectos como la calidad de los productos o servicios, el cumplimiento de los plazos de entrega y la competitividad de los precios te permitirá identificar qué proveedores aportan mayor valor al negocio. Estas evaluaciones facilitan tomar decisiones oportunas, corregir a tiempo y fortalecer relaciones comerciales más eficientes y sostenibles.

Construye relaciones a largo plazo:

Busca establecer relaciones a largo plazo con tus proveedores más importantes, basadas en la confianza y la colaboración. Esto puede generar beneficios como descuentos por volumen, condiciones de pago más flexibles y acceso a nuevas alianzas.