¿Tienes un emprendimiento de alimentos saludables y quieres vender en supermercados? Tener un buen producto es solo el comienzo. Para crecer en el retail, los emprendedores necesitan diferenciarse de la competencia, garantizar una producción constante y aprender de las opiniones de sus clientes.

Ximena Carrasco, Mauricio Andujar y las fundadoras de Vita Bars comparten las lecciones que han aprendido al desarrollar sus marcas en el mercado saludable peruano.

Lisboa: innova para diferenciarte de la competencia

Ximena Carrasco, fundadora de Lisboa, una línea de smart snacks nominada a los Premios Flora & Fauna 2026 en la categoría Mejor Producto sin Azúcar por su crema de pistacho, considera que ofrecer productos saludables ya no es suficiente para destacar en el mercado.

La emprendedora señala que innovar no significa únicamente crear algo nuevo, sino también transformar productos conocidos para llevarlos a otro nivel y adaptarlos a las preferencias y los hábitos de alimentación de los consumidores.

¿Qué pueden aprender otros emprendedores? Identifica qué hace especial a tu producto, analiza las necesidades de tus clientes y busca nuevas formas de aportar valor. Diferenciarte puede ayudarte a destacar frente a otras marcas y captar la atención de los compradores.

Mein: prepárate para cumplir con la demanda

Mauricio Andujar, cofundador de Mein, la primera gaseosa prebiótica desarrollada en el Perú y nominada en la categoría Mejor Producto Innovador del Año, destaca que llegar al retail requiere mucho más que contar con un producto atractivo.

Para el emprendedor, estar preparado para ingresar a este canal comercial significa tener la capacidad de producir de manera consistente, mantener la calidad y cumplir con los plazos de entrega.

¿Qué pueden aprender otros emprendedores? Antes de buscar ingresar a supermercados o tiendas especializadas, revisa tu capacidad de producción, organiza tus procesos y asegúrate de poder atender pedidos más grandes sin comprometer la calidad de tu producto.

Vita Bars: escucha las opiniones y mejora tu negocio

Luciana Gainza y Marianella Chávez, fundadoras de Vita Bars, marca de barras nutritivas nominada a Producto Innovador del Año, destacan el aprendizaje que obtuvieron al ingresar a un retail especializado.

Según las emprendedoras, esta experiencia no solo les brindó una vitrina para dar a conocer sus productos, sino que también las ayudó a adaptarse a estándares exigentes y competir con marcas consolidadas en el mercado saludable peruano.

¿Qué pueden aprender otros emprendedores? Aprovecha las observaciones de tus clientes y socios comerciales para identificar oportunidades de mejora. Escuchar, evaluar y hacer ajustes puede ayudarte a fortalecer tu producto y prepararte para competir en nuevos canales de venta.

Premios Flora & Fauna 2026 impulsan productos saludables

Las tres marcas fueron seleccionadas en la segunda edición de los Premios Flora & Fauna 2026, iniciativa que busca reconocer propuestas saludables e innovadoras en el Perú. Las categorías incluyen productos orgánicos, innovadores, peruanos, sin gluten, sin lactosa y sin azúcar, así como iniciativas relacionadas con la medicina natural y el impacto social y ambiental.

Eileen Wong, cofundadora de Flora & Fauna, destaca la importancia de impulsar una industria alimentaria con productos que, a través de su calidad y transparencia, se ganen la confianza de los consumidores.

Para los emprendedores, la experiencia de Lisboa, Mein y Vita Bars deja tres lecciones fundamentales: innovar para diferenciarse, prepararse para atender una mayor demanda y aprovechar la retroalimentación para mejorar. Estas acciones pueden ayudar a fortalecer un negocio y prepararlo para competir en el retail.

Conoce más sobre los premios y vota por tu producto favorito en la página oficial de Premios Flora & Fauna.