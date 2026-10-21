¿Tienes una idea de negocio y quieres convertirla en una oportunidad para crecer? Emprender requiere esfuerzo, pero también conocimientos para administrar los recursos, identificar oportunidades y elaborar un buen plan de negocios.

Con ese objetivo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) desarrolló la tercera edición de ‘Aprende a Emprender’, un programa que capacitó a más de 400 emprendedores y entregó S/ 38 mil en capital semilla a 18 ganadores.

La iniciativa se desarrolló de manera virtual entre el 4 de agosto y el 15 de octubre, a través de 24 sesiones en las que los participantes fortalecieron sus conocimientos de gestión empresarial. Además, quienes culminaron satisfactoriamente la capacitación tuvieron la oportunidad de presentar sus planes de negocio a un concurso para acceder a financiamiento.

¿Cómo funciona el programa Aprende a Emprender del MTPE?

‘Aprende a Emprender’ es desarrollado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a través del Servicio de Orientación para el Emprendimiento del Centro de Empleo de Lima Metropolitana. Cada edición dura aproximadamente dos meses y combina capacitación en gestión empresarial con la posibilidad de concursar por capital semilla.

En esta tercera edición, 18 emprendedores peruanos y migrantes fueron seleccionados para recibir un total de S/ 38 mil. El primer puesto obtuvo S/ 3.200, el segundo recibió S/ 3.000 y el tercero, S/ 2.800. Los otros 15 ganadores recibieron S/ 1.933,33 cada uno.

Desde 2024, el programa ha beneficiado a 212 emprendimientos con S/ 395.500 en capital semilla, con apoyo de KOICA, a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Conoce a los tres emprendedores que ocuparon los primeros puestos

Las propuestas ganadoras reflejan la diversidad de negocios que pueden desarrollarse en el país, desde la gastronomía hasta la tecnología y la agricultura sostenible.

1. Rosanna Padulo: comidas y postres para familias ocupadas

El primer puesto fue para Rosanna Lissette Padulo, venezolana de 34 años, madre de tres hijos y residente en el Perú desde hace más de ocho años. Su emprendimiento de comidas y repostería está dirigido principalmente a madres con poco tiempo para cocinar y a escolares.

Su propuesta destacó por su plan de negocios, ubicación estratégica y atención al cliente. Además, aplica protocolos de limpieza e incorpora materiales reciclados, con énfasis en la calidad y la sostenibilidad.

2. Kenny Cerrón: tecnología para verificar documentos digitales

El segundo puesto fue para Kenny Jesús Cerrón Mendoza, de 29 años, creador de NODIFIA, una iniciativa de tecnología y servicios digitales que busca brindar confianza, integridad y trazabilidad documental.

Su primer servicio propuesto, Nodifia Docs, busca verificar si un archivo ha sido modificado mediante evidencias criptográficas. La plataforma registra la información necesaria para comprobar la integridad de los documentos, que permanecen en los repositorios de las organizaciones.

El modelo opera de manera digital y remota, sin necesidad de fabricar productos físicos ni utilizar insumos que generen residuos tóxicos.

3. Randy Ramos: cultivos sin suelo y aprovechamiento de residuos

El tercer puesto fue para Randy Ramos Goñi, de 40 años, fundador del emprendimiento Qhuta, dedicado a la comercialización de hortalizas cultivadas mediante sistemas hidropónicos y aeropónicos, técnicas que permiten producir sin utilizar suelo.

Su oferta incluye principalmente lechugas que comercializa en ferias y mercados barriales. Además, aprovecha residuos vegetales, como raíces, hojas dañadas y restos de verduras, para elaborar abono orgánico.

De esta manera, su propuesta promueve la economía circular, reduce el desperdicio y fomenta prácticas agrícolas sostenibles.

Más de 200 emprendimientos beneficiados desde 2024

El impacto del programa también se refleja en sus resultados acumulados. Durante 2024, fueron beneficiados 54 emprendimientos con S/ 82.500; en 2025, otros 84 recibieron S/ 165 mil; y en 2026, se registraron 74 ganadores con S/ 148 mil en capital semilla.

Entre los proyectos participantes hay negocios de gastronomía, confección textil, catering y eventos, productos orgánicos, tecnología, educación y cafetería lúdica.

La experiencia de ‘Aprende a Emprender’ muestra la importancia de fortalecer las capacidades de gestión para convertir una idea en un negocio sostenible. La capacitación permite preparar mejor una propuesta empresarial y, para quienes resultan seleccionados en el concurso, existe la posibilidad de acceder a recursos para impulsar su crecimiento.