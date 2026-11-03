El Fenómeno de El Niño puede ocasionar inundaciones, huaicos, cortes de agua y electricidad, además de problemas en el abastecimiento de productos. Frente a este escenario, los emprendedores deben tomar medidas para evitar pérdidas y garantizar la continuidad de sus negocios. Un especialista brinda ocho consejos prácticos para prepararse desde ahora y responder ante una emergencia.

Frente a este panorama, Azucena Gutiérrez, fundadora de Disfruta y gerente de Wichay Continental, comparte ocho recomendaciones prácticas para que los emprendedores puedan anticiparse a los riesgos, proteger sus inversiones, garantizar el abastecimiento y cuidar a sus colaboradores ante una posible emergencia.

8 consejos para proteger tu negocio antes de que llegue la emergencia

El Fenómeno El Niño no solo puede afectar viviendas y carreteras, también representa una amenaza para miles de emprendimientos. Una inundación puede dañar la mercadería, un corte de electricidad paralizar las ventas y el bloqueo de una vía impedir que lleguen los insumos necesarios para continuar trabajando.

Por eso, la prevención debe formar parte de la gestión de cualquier negocio, especialmente de las pequeñas empresas que muchas veces no cuentan con recursos suficientes para afrontar una emergencia.

Frente a este panorama, el especialista recomienda tomar medidas con anticipación. Aquí te compartimos ocho consejos que puedes aplicar desde hoy para proteger tu emprendimiento.

1. Identifica los riesgos de la zona donde funciona tu negocio

No esperes a que ocurra una emergencia para conocer qué tan expuesto está tu emprendimiento. Investiga si anteriormente hubo inundaciones, huaicos u otros desastres cerca de tu tienda, taller o almacén.

También revisa información de fuentes oficiales como INDECI, SENAMHI y ENFEN para conocer las condiciones y alertas de tu localidad.

2. Elabora un plan de emergencia

Tu negocio necesita saber cómo actuar ante una situación de riesgo. Define las rutas de evacuación, las zonas seguras, quiénes serán los responsables y cómo se comunicarán los trabajadores.

Además, coloca en un lugar visible los números de emergencia de los Bomberos, Policía, SAMU, Defensa Civil y de tu municipalidad.

3. Realiza mantenimiento antes de las lluvias

Revisa el estado de los techos, canaletas, desagües, tuberías, conexiones eléctricas, bombas de agua y equipos de refrigeración.

Si tu establecimiento está expuesto a inundaciones, coloca la mercadería, maquinaria y equipos sensibles en zonas elevadas. Una revisión a tiempo puede evitar gastos importantes y pérdidas innecesarias.

4. Asegura tus productos e insumos

No dependas de un solo proveedor. Identifica cuáles son los insumos indispensables para mantener operativo tu negocio y establece contactos alternativos.

También procura contar con un stock razonable de productos esenciales. Recuerda que el bloqueo de una carretera puede interrumpir el abastecimiento, incluso si la emergencia ocurre lejos de tu localidad.

5. Prepárate para los cortes de agua, luz e internet

Hazte una pregunta: ¿tu negocio podría funcionar si permanece 24 horas sin electricidad, agua o conexión a internet?

Establece alternativas para recibir pagos, conservar los productos, comunicarte con tus clientes y continuar atendiendo. Anticiparte a estas dificultades te permitirá responder con mayor rapidez.

6. Protege tus finanzas y documentos

Toda emergencia puede generar gastos inesperados. Por eso, procura tener un fondo para contingencias y revisa las condiciones de tu seguro para conocer qué daños y situaciones cubre.

También respalda en la nube información importante como inventarios, contratos, datos de proveedores y documentos del negocio. Así evitarás perder información valiosa si tus equipos resultan afectados.

7. Prepara un kit de emergencia

No se trata de tenerlo solo por cumplir. Tu negocio debe contar con un botiquín completo, agua, alimentos no perecibles, linternas, baterías y otros artículos necesarios para afrontar las primeras horas de una emergencia.

Revisa periódicamente su contenido y asegúrate de que todos sepan dónde está ubicado.

8. Protege a tus trabajadores

La seguridad de tus colaboradores también debe ser una prioridad. Actualiza sus datos de contacto, conoce dónde viven y qué rutas utilizan para llegar al establecimiento.

Identifica los riesgos que podrían encontrar durante sus desplazamientos y solicita al menos un contacto de emergencia por trabajador. Asimismo, establece un canal de comunicación para confirmar rápidamente que todos se encuentran bien.

Si trasladarse al centro de trabajo representa un peligro, no los expongas. Lo más importante es proteger su integridad y suspender las operaciones si es necesario.

La vida está primero

Finalmente, hay una recomendación que todo emprendedor debe tener presente: si las condiciones obligan a evacuar, hay que hacerlo. Ninguna mercadería, maquinaria o equipo vale más que la vida de una persona.

Los bienes materiales pueden recuperarse, los equipos pueden volver a comprarse y un negocio puede empezar nuevamente. Pero la vida no tiene reemplazo.

Prevenir también es emprender responsablemente. Anticiparse a los riesgos permite proteger no solo la inversión, sino también a las personas que hacen posible que un negocio siga creciendo.

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