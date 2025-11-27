Con la llegada de la campaña navideña, miles de emprendedores buscan cerrar el año con fuerza y aprovechar el incremento del consumo. En este contexto, las redes sociales se han convertido en la principal vitrina para atraer clientes, generar confianza y aumentar las ventas.

Según Kantar Ibope Media, más del 80% de los peruanos usa redes sociales y el 61,3% toma sus decisiones de compra después de ver contenido online. La competencia es intensa, por lo que se necesitan estrategias claras, planificación y una inversión inteligente.

CINCO RECOMENDACIONES PARA TU NEGOCIO DESTAQUE

Dragan Joksimovic, Gerente de Negocio de Banca Persona de Alfin Banco, comparte cinco recomendaciones esenciales para que los negocios puedan destacar en esta temporada.

1. Gestiona tu presupuesto digital con estrategia

Invertir en publicidad y contenido de calidad es clave para llegar a más clientes. Para ello, define un presupuesto específico y asegúrate de tener liquidez sin afectar tu capital de trabajo. Herramientas como los préstamos empresariales o personales pueden ser una alternativa rápida para reforzar inventarios o impulsar campañas digitales. En el caso de Alfin Banco, ofrecen créditos desde S/ 500 hasta S/ 25,000, solo con DNI, ideales para campañas estacionales como Navidad.

2. Planifica tus contenidos con anticipación

Establece metas claras, elige los productos que deseas impulsar y crea un calendario de publicaciones. Incluye promociones con tiempo limitado para generar urgencia. Una campaña planificada permite aprovechar los picos de consumo y optimiza cada sol invertido, especialmente en publicidad pagada.

3. Segmenta tus anuncios para llegar al público correcto

No basta con publicar: hay que llegar a las personas adecuadas. Plataformas como Meta Ads o TikTok Ads permiten dirigir anuncios por edad, ubicación e intereses, además de medir resultados en tiempo real. Segmentar adecuadamente mejora el rendimiento y aumenta la rentabilidad de cada campaña.

4. Apuesta por contenido visual y emocional

Los videos —reels, historias y clips cortos— generan mayor interacción y aumentan las posibilidades de venta. Según IPG Mediabrands, la publicidad en video fue el formato de mayor crecimiento en Perú durante el último año (13,9%). Los emprendedores deben aprovechar este impulso para conectar mejor con su comunidad.

5. Facilita la compra digital desde el celular

Más del 75% de los peruanos conectados navega desde su smartphone, por lo que la experiencia de compra debe ser rápida y accesible. Incluye enlaces directos, botones de pago, códigos QR y mensajes automáticos por WhatsApp Business. Cuanto más sencillo sea el proceso, más ventas cierras.

Invertir con estrategia marca la diferencia

“En un entorno donde la inversión digital crece a doble dígito y los consumidores confían cada vez más en las recomendaciones online, invertir de manera estratégica puede marcar la diferencia entre una campaña más y una verdadera temporada de éxito”, señala Joksimovic.

Para esta Navidad, esta entidad financiera impulsa a los emprendedores con su campaña “Alfin es Navidad, tu préstamo te da más”, que premiará a quienes desembolsen un préstamo con kits de electrodomésticos. El sorteo se realizará el 15 de diciembre del 2025 a través del Facebook oficial del banco.