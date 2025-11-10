La discusión sobre el futuro del trabajo se ha desplazado de la tecnología a la capacidad de las personas y organizaciones para adaptarse a ella. Esta fue la principal conclusión del People Day 2025, la cumbre organizada por Buk, que reunió a líderes para analizar los retos del talento humano.

Según los expertos reunidos, el talento seguirá siendo el centro de la gestión, incluso con el avance tecnológico. De este encuentro surgieron cinco pilares que marcarán la agenda de Recursos Humanos en 2026:

1. Liderazgo Humano: escucha y coherencia

El chef del restaurante Central, Virgilio Martínez.

Este enfoque reemplaza los esquemas de gestión vertical por un modelo basado en la escucha activa y la coherencia. Virgilio Martínez, fundador de Central, ejemplificó esta idea, señalando que en su restaurante “no hay jerarquías, hay integración” y que la innovación nace del equipo al escucharlo más de lo que se le ordena.

2. Aprendizaje Continuo: La herramienta más poderosa

Ante la incertidumbre del entorno, el aprendizaje constante es la herramienta más poderosa para sostener la competitividad. Según Vidal Flores del Grupo EFE, las organizaciones que logren sobrevivir serán aquellas que aprendan más rápido que su entorno. El talento, el liderazgo y la cultura son los tres frentes clave en este proceso.

3. Bienestar Integral: De beneficio a estrategia

Tras la pandemia, el bienestar ha dejado de ser un simple beneficio para convertirse en una estrategia clave. Líderes como José Carlos Ascarza del Grupo AJE sostienen que la cultura es la esencia de la organización y la base de su sostenibilidad. El diferencial radicará en la capacidad de conectar los datos con la empatía, manteniendo el sentido humano en cada decisión.

4. Propósito y Motivación: combatir el Boreout

La falta de desafíos en el trabajo también puede ser un factor de desgaste. Estefanie Martens, fundadora de The Happiest Project, alertó sobre el boreout, un malestar que surge por la monotonía y la falta de propósito y conexión con los objetivos personales , a diferencia del burnout (que se debe al exceso de trabajo).

5. Energía Positiva y Autoliderazgo: gestión emocional

La gestión emocional y el bienestar mental serán consideradas competencias clave en el futuro. Jorge Rosas, exdirector de RR.HH. de Disney, destacó que liderarse a uno mismo es el primer paso para inspirar desde el ejemplo. Recuperar la energía exige combinar fe, propósito, pasión y compromiso.