En los últimos años, la digitalización se ha vuelto fundamental para que las pymes peruanas sean competitivas. Sin embargo, el entusiasmo por “modernizar” el negocio suele llevar a decisiones apresuradas que terminan afectando los resultados y la billetera.

La especialista Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú, advierte que digitalizar no es un dolor de cabeza si se hace con estrategia.

Aquí te compartimos los 5 errores más comunes que cometen los emprendedores en este proceso, desde empezar sin un plan claro hasta no capacitar a tu equipo, y te damos los consejos clave para que aproveches la tecnología al máximo.

1. Empezar sin un plan claro:

Uno de los principales errores es empezar sin un diagnóstico claro. Antes de elegir una herramienta, es importante definir qué se quiere mejorar: ¿el control de ventas, el inventario, la atención al cliente? Un pequeño diagnóstico puede marcar la diferencia entre invertir bien o perder tiempo y dinero.

2. No capacitar al equipo:

La tecnología solo funciona si las personas la usan con confianza. Muchas veces se implementan sistemas nuevos sin explicar bien cómo funcionan o por qué ayudan al negocio. Capacitar y escuchar al equipo es clave para que todos se adapten al cambio y trabajen mejor.

3. No mirar los datos:

Las herramientas digitales generan información valiosa, pero muchos emprendedores no los revisan con regularidad o no los interpretan correctamente. Revisar los reportes de ventas, productos más pedidos o clientes frecuentes puede ayudar a tomar mejores decisiones.

4. Trabajar los canales por separado:

Otro error común es tener todo disperso: una venta en redes, otra en la tienda y otra en el marketplace, sin conexión entre ellas genera confusión y pérdida de tiempo. Un sistema integrado ayuda a tener el control total del negocio y evitar errores en precios, stock o facturación.

5. No dar seguimiento ni actualizarse:

Digitalizar no es un paso único, sino un camino continuo. Revisar cómo va el proceso, probar nuevas funciones y mantenerse actualizado con las tendencias ayuda a que el negocio siga creciendo.

Finalmente, digitalizar un negocio no significa perder el toque humano, sino potenciarlo. Las herramientas están para hacer más fácil lo que antes parecía imposible: tener el control, conocer mejor al cliente y crecer con propósito. Cuando la tecnología se combina adecuadamente con visión y compromiso, lo los resultados llegan solos.