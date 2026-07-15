La gratificación de julio puede convertirse en una gran aliada para mejorar tus finanzas. Especialistas recomiendan usar este ingreso extraordinario para reducir deudas, fortalecer el ahorro y destinar una parte a inversiones, siempre de acuerdo con el perfil de riesgo de cada persona.

Julio es uno de los meses más esperados por miles de trabajadores del sector privado, quienes reciben la gratificación por Fiestas Patrias. Sin embargo, este dinero extra suele desaparecer rápidamente debido a compras impulsivas o gastos no planificados.

Para evitar que eso ocurra, los especialistas de Fluyez, fintech especializada en criptomonedas, recomiendan elaborar un plan antes de gastar el dinero. Según Luis Eduardo Berrospi, CEO de la empresa, la gratificación representa una oportunidad para fortalecer la salud financiera del hogar.

“La gratificación no debería verse únicamente como un ingreso para gastar. Es una oportunidad para ordenar las finanzas personales, reducir deudas y empezar a construir un patrimonio con una visión de largo plazo”, señala.

Prioriza el pago de deudas

Si tienes saldos pendientes en tarjetas de crédito o préstamos de consumo, este debería ser el primer destino de tu gratificación. Las tasas de interés de estos productos pueden ser muy elevadas, por lo que amortizar o cancelar la deuda permitirá reducir el pago de intereses y aliviar tu presupuesto en los próximos meses.

Refuerza tu fondo de emergencia

Los especialistas aconsejan contar con un fondo que cubra entre tres y seis meses de gastos básicos. Si aún no lo tienes o se redujo por algún imprevisto, la gratificación puede ayudarte a reconstruirlo.

Guardar este dinero en una cuenta de ahorro o un depósito que permita disponer de él cuando sea necesario brinda mayor tranquilidad ante cualquier emergencia.

Destina una parte a tus metas

¿Planeas estudiar, viajar, remodelar tu vivienda o comprar algún electrodoméstico? Reservar una parte de la gratificación para objetivos concretos evitará que tengas que recurrir a créditos más adelante.

Planificar estos gastos con anticipación también ayuda a administrar mejor el presupuesto familiar.

Diversifica tus inversiones

Una vez cubiertas las necesidades básicas, puedes evaluar distintas alternativas de inversión según tu perfil de riesgo.

Entre ellas figuran instrumentos tradicionales y activos digitales como Bitcoin, Ethereum o las stablecoins, criptomonedas cuyo valor está vinculado al dólar estadounidense, como USDT (Tether). Los especialistas recomiendan destinar solo una parte del dinero a este tipo de inversiones y hacerlo siempre de manera informada.

Invierte en tu educación financiera

Aprender sobre finanzas personales también puede generar beneficios a largo plazo. Llevar cursos sobre ahorro, inversiones, presupuesto o seguridad digital permitirá tomar mejores decisiones con el dinero y aprovechar las oportunidades que ofrece la economía digital.

Antes de gastar, haz un plan

La gratificación representa una oportunidad para mejorar tu estabilidad financiera si se utiliza con criterio. Antes de realizar compras impulsivas, evalúa tus prioridades, ordena tus cuentas y define objetivos claros. De esta manera, este ingreso extraordinario podrá generar beneficios que se mantengan mucho más allá de las celebraciones por Fiestas Patrias.