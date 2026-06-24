Las pequeñas y medianas empresas se han consolidado como el verdadero motor del crecimiento y desarrollo económico en el país, impulsando el sustento de miles de familias. Con el firme objetivo de incrementar sus ingresos mensuales, los microempresarios han potenciado su presencia en las plataformas digitales, considerándolas una vitrina completamente accesible para visibilizar sus productos, humanizar sus marcas y conectar con nuevos públicos.

Sin embargo, el gran reto actual para el sector no es solo conseguir visibilidad, sino transformar esa sólida presencia online en resultados comerciales tangibles y sostenibles en el tiempo.

La radiografía de las pymes y la brecha de conversión

La magnitud de este sector es evidente: de acuerdo con datos del Ministerio de la Producción, las pymes representan el 99,2 % del total de empresas formales en el Perú y aportan el 20,6 % del PBI nacional, generando ventas que superan los S/ 3000 millones. A pesar de este enorme impacto económico, la brecha digital en conversión sigue siendo alta. Según los resultados de la Encuesta Global de Emprendimiento 2025 de GoDaddy, el 51 % de estas empresas admite tener serias dificultades para lograr el paso definitivo: convertir a sus seguidores de redes sociales en compradores reales.

¿Por qué se enfrían las ventas en internet?

Al respecto, Alvaro Macías, docente de la Carrera de Marketing de la Universidad de Lima, señala que entre los errores más comunes que impiden concretar las ventas en el entorno digital se encuentran el uso de los perfiles como si fueran un catálogo frío y la ausencia de una ruta clara que guíe al consumidor en su decisión.

“Es importante facilitar el proceso de compra. Si el cliente tiene que hacer cinco clics o esperar tres horas por un precio, es probable que desista. Un botón directo a la compra o una respuesta rápida ayudan a cerrar el trato. Si abres un canal, debes gestionarlo de manera constante y no descuidarlo. Las redes sociales no son para “estar”, son para conversar; si no hay interacción, no habrá conversión”, explica el experto.

Cinco claves maestras para potenciar tu negocio digital

Frente a este escenario, el especialista comparte cinco estrategias esenciales que permitirán a las pymes alinear de forma inteligente sus acciones en redes sociales para atraer clientes potenciales, fortalecer la identidad de su marca y potenciar las ventas directas a través de todos sus canales digitales:

Conoce a quién te diriges para optimizar tu perfil

Para vender con éxito, el primer paso obligatorio es definir un objetivo comercial claro y conocer a profundidad al cliente real. Con ese conocimiento, lo segundo es hacer mucho más eficiente tu perfil digital. Ello implica redactar una biografía clara que explique de inmediato qué problema resuelves, incluir un enlace directo a tus canales de venta y mantener un diseño visual ordenado que se adapte a las necesidades de tu usuario.

Ofrece un recorrido que facilite la compra

A través de un camino estratégico llamado el “viaje del cliente”, es totalmente posible guiar a los seguidores desde el interés inicial hasta la transacción. Para lograrlo con fluidez, es necesario crear contenido variado que atraiga su atención, genere confianza absoluta mediante testimonios reales o demostraciones de producto, y facilite la conversión final a través de procesos de pago sumamente simples.

Crea contenido con propósito

Toda publicación en tus redes debe responder a una estrategia planificada. Una forma muy práctica de expresar y estructurar el contenido es por medio de la conocida fórmula de las 4A: Atención, usando un gancho que capte el interés inmediato del usuario; Atracción, destacando el beneficio principal que ofrece tu producto; Autoridad, mediante elementos que refuercen la credibilidad de tu negocio; y Acción, con un llamado claro que indique al usuario qué paso dar a continuación.

Aprovecha la tecnología a tu alcance

Herramientas digitales como Canva, WhatsApp Business, Notion y diversas plataformas de inteligencia artificial permiten a las pymes diseñar contenido atractivo, organizar su calendario de publicaciones, automatizar respuestas frecuentes y generar nuevas ideas creativas de manera eficiente. La IA puede convertirse en tu mejor aliada operativa, siempre y cuando no reemplace el criterio y la calidez del emprendedor.

Sé constante y usa el presupuesto de forma eficiente

La clave del éxito digital está en enfocarse en una o dos plataformas principales donde realmente se encuentre tu público objetivo. Apuesta con fuerza por formatos orgánicos de alto alcance, como los videos cortos (Reels o TikToks), y construye alianzas estratégicas con microinfluencers de tu nicho. Si decides invertir en publicidad pagada, asegúrate de hacerlo con una segmentación muy específica que facilite la creación de una comunidad fiel.