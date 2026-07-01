La inteligencia artificial dejó de ser una tecnología exclusiva de las grandes empresas. Hoy es una herramienta que puede ayudar a conseguir un mejor empleo, hacer crecer un negocio o desarrollar nuevas habilidades digitales. Pensando en ello, se lanzó AWS Entrena Perú, una plataforma que ofrece cursos gratuitos en español sobre inteligencia artificial y computación en la nube para cualquier peruano mayor de 18 años.

El programa, impulsado por Amazon Web Services (AWS) y Fundación Romero, busca beneficiar a más de 250 mil personas hasta el 2028. La iniciativa está dirigida a estudiantes, emprendedores, profesionales y público en general, quienes podrán aprender desde conceptos básicos hasta aplicaciones de inteligencia artificial para los negocios.

ACCEDER A LOS CURSOS

La plataforma está abierta para cualquier persona mayor de 18 años. Los contenidos han sido organizados según el perfil de cada participante:

Público en general: fundamentos de inteligencia artificial y computación en la nube.

Estudiantes: rutas especializadas en IA, agentes inteligentes y desarrollo tecnológico.

Emprendedores y pequeñas empresas: herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los negocios para mejorar procesos y productividad.

¿Cómo inscribirse?

Los interesados solo deben ingresar a la plataforma AWS Entrena Perú, registrarse de manera gratuita y comenzar la ruta de aprendizaje que mejor se adapte a sus objetivos. No se requiere experiencia previa para iniciar los cursos.

Beneficios que obtienen los participantes

Al culminar los cursos, los estudiantes recibirán credenciales digitales de AWS que podrán compartir en redes profesionales o incorporar a su hoja de vida para demostrar las competencias adquiridas. Además, Fundación Romero complementará el aprendizaje con tutores y especialistas que resolverán consultas y ofrecerán sesiones en vivo.

¿Por qué aprender inteligencia artificial hoy?

La demanda de profesionales con conocimientos en inteligencia artificial sigue creciendo. Según datos citados durante el lanzamiento del programa, las habilidades especializadas en IA tienen una demanda superior al promedio del mercado laboral y pueden representar incrementos salariales de hasta 25 %. Asimismo, la computación en la nube impulsaría la generación de nuevos empleos y el crecimiento económico del país en los próximos años.

MÁS INFORMACIÓN:

Fiestas Patrias: Mibanco otorgará más de 3 millones en créditos para emprendedores

Checklist financiero: 4 acciones para cerrar el año de tu negocio en orden

¿Tus fotos no venden? 5 trucos para que tus productos brillen en las redes sociales