¿Tu dinero está bien invertido? A la hora de poner a trabajar nuestro capital, la mayoría comete el error de mirar solo las ganancias. Sin embargo, en un país donde solo el 8% de los peruanos participa en productos de inversión y apenas el 13% cuenta con una alta educación financiera, aprender a evaluar el riesgo y el plazo es vital para no perder los ahorros de tu vida.

Si estás pensando en invertir las ganancias de tu negocio o tus ahorros personales, no te lances a la piscina sin agua.

Diego Mallqui, especialista en gestión patrimonial y CEO de Finniu, nos deja estas cinco recomendaciones de oro para que tu dinero rinda seguro y sin sorpresas:

1. Define tu meta antes de mirar la ganancia:

Antes de emocionarte con un alto rendimiento, ten claro para qué quieres el dinero y cuándo lo vas a necesitar. Por ejemplo, una rentabilidad del 30% anual puede sonar fantástica para dejarla trabajar a tres años, pero si vas a necesitar esa plata en seis meses, esa opción no te sirve.

2. Si no entiendes el negocio, ¡no metas tu plata!:

Tienes que ser capaz de explicar con tus propias palabras en qué se invierte tu dinero y cómo se generan las ganancias. Si no entiendes la lógica del instrumento, de dónde salen los retornos o qué empresa lo respalda, estás jugando a la suerte y no tomando una decisión informada.

3. Revisa tu bolsillo actual:

La inversión ideal no es la que te ofrece la tasa más alta, sino la que se acomoda a tu momento financiero. Antes de dar el paso, asegúrate de tener un fondo de emergencia y de no arrastrar deudas con intereses altísimos. Si tienes deudas caras, lo primero es pagarlas.

4. Ojo con la liquidez y el respaldo:

Pregunta siempre: ¿cuándo puedo recuperar mi capital? y ¿qué pasa si algo sale mal? Si necesitas tu dinero en un año, pero la inversión te lo amarra por tres, busca otra alternativa. Hoy el inversionista peruano valora mucho más el respaldo y la planificación financiera que antes.

5. Exige total transparencia:

No te dejes llevar solo por promesas bonitas. Revisa el historial de la empresa o gestor, analiza cómo les ha ido en el pasado y pon la lupa sobre las comisiones o costos ocultos. La transparencia es lo único que diferencia una decisión inteligente de una basada en puras ilusiones.