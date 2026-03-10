En el Perú el trabajo no para. En nuestro país lidera el ranking de actividad emprendedora en la región, pero hay que entender que para destacar en el mundo digital no basta con “estar”; hay que saber jugar.

Si quieres que tu negocio deje de ser invisible y empiece a facturar de verdad, sigue estos consejos clave de los expertos de Mercado Libre para profesionalizar tu operación:

1. Que tu producto entre por los ojos

Tu publicación es tu vitrina. No subas fotos movidas o con fondo oscuro.

Fotos de calidad: Usa buena iluminación para captar la atención.

Usa buena iluminación para captar la atención. Títulos precisos: Sé claro con lo que vendes para que el buscador te encuentre rápido.

Sé claro con lo que vendes para que el buscador te encuentre rápido. Descripciones completas: Resuelve las dudas del cliente antes de que las pregunte; eso genera confianza y profesionalismo.

2. La velocidad es tu mejor aliada

Hoy el cliente no quiere esperar. La rapidez en la entrega es el factor que decide la compra.

Entregas flash: En Lima, más del 65% de las compras en Mercado Libre ya llegan el mismo día.

En Lima, más del 65% de las compras en Mercado Libre ya llegan el mismo día. Cumple tu palabra: Si prometes una fecha, cúmplela. Una logística eficiente te asegura buenas valoraciones y clientes que regresan.

3. No adivines, revisa tus números

El e-commerce te da el “superpoder” de saber qué busca la gente.

Analiza los clics: Mira qué productos reciben más visitas y cuáles se quedan atrás.

Mira qué productos reciben más visitas y cuáles se quedan atrás. Ajusta tu estrategia: Usa los datos de comportamiento real para mejorar tus precios o detectar nuevas oportunidades de negocio.

Dato Trome: Más de 5 mil emprendedores en Perú ya están usando herramientas digitales para simplificar sus pagos y envíos, llegando a clientes en todo el país.