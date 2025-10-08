Hoy, la tecnología se suma a este propósito con soluciones que transforman la manera de entrenar, alimentarse y monitorear el rendimiento.

El ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, destacó que las startups y mipymes peruanas están redefiniendo el sector con el apoyo de ProInnóvate, programa del Ministerio de la Producción. Estas iniciativas impulsan modelos basados en inteligencia artificial, ciencia de datos y plataformas digitales, que facilitan el acceso a un estilo de vida saludable.

Zsports Lab: primer hub de innovación deportiva en Latinoamérica

Fundada en el Perú hace cinco años, Zsports Lab es la primera y única incubadora especializada en emprendimientos deportivos de la región. Su misión es profesionalizar el deporte, conectar empresas del sector y reducir la brecha tecnológica mediante educación y gestión de negocios vinculados a distintas disciplinas.

Mis Olas: tecnología que informa las condiciones del mar en tiempo real

Mis Olas es una plataforma móvil que muestra datos del mar en Perú, Chile y Panamá en tiempo real. Gracias a una red de cámaras 4K ubicadas en 50 puntos estratégicos, los usuarios pueden conocer el tamaño de las olas, velocidad del viento y cambios de marea. Ideal para surfistas y escuelas acuáticas, mejora la seguridad y el rendimiento en cada sesión.

Todas estas propuestas empresariales accedieron al financiamiento.

Fit Jaguar Academy: capacitación virtual para entrenadores y atletas

Con enfoque en el sector fitness, Fit Jaguar Academy ofrece una plataforma de e-learning que capacita a entrenadores y aficionados en formación deportiva. Permite digitalizar rutinas, personalizar planes y hacer seguimiento online, elevando la calidad del entrenamiento.

Fitia: nutrición inteligente adaptada a tus hábitos

Desarrollada por Nutrition Technologies, la app Fitia crea planes nutricionales personalizados para bajar de peso, ganar músculo o mantener una dieta equilibrada. Utiliza un algoritmo de inteligencia artificial que recomienda alimentos según los gustos del usuario, sin imponer dietas rígidas.

Capital semilla para innovadores

Todas estas startups recibieron financiamiento y asesoramiento técnico de ProInnóvate, mediante el concurso StartUp Perú, que ofrece fondos no reembolsables entre S/ 67.000 y S/ 150.000 para emprendimientos innovadores. El objetivo: impulsar negocios con impacto real en el mercado local e internacional.