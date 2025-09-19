Antes de lanzarte al mercado, necesitas más que una buena idea: pasos claros, respaldo legal y constancia. En esta guía encontrarás cómo empezar un emprendimiento en Perú, desde definir tu propósito hasta registrar tu marca, con tips prácticos que te ahorrarán tiempo, dinero y dolores de cabeza.

Joaquín Chacaltana Vásquez, Co Fundador y Director de Legalmente Hablando, nos comparte algunos pasos que todo emprendedor debe seguir para iniciar con bases sólidas y crecer de manera sostenible.

“El inicio de un emprendimiento no es legal ni financiero, sino humano y estratégico: identificar una necesidad real en tu comunidad y comprometerte con una solución que te apasione", comenta Chacaltana.

Pasos esenciales para empezar un negocio en Perú

Define tu propósito y propuesta de valor. Forma un equipo que complemente tus habilidades. Valida tu idea con clientes potenciales antes de invertir en grande. Formaliza tu negocio: RUC, régimen tributario y constitución de empresa (SRL o SAC). Registra tu marca en INDECOPI y trabaja tu identidad digital. Capacítate en herramientas modernas: redes sociales, inteligencia artificial, marketing digital, automatización.

Registrar tu marca en INDECOPI

Verifica que tu marca sea única con la herramienta “Busca tu Marca”. Define tu categoría en la Clasificación de Niza. Presenta tu solicitud (presencial o virtual). Paga la tasa y da seguimiento al proceso. Responde observaciones si las hubiera. Un registro exitoso garantiza protección por 10 años renovables.

Es vital registrar tu marca. Foto: Freepik.

Si eres un emprendedor joven, estos tips son para ti:

Invierte en tu formación más allá de la universidad.

Crea comunidad y ofrece contenido de valor.

Usa herramientas accesibles: redes sociales, Canva, IA, Yape, Plin, WhatsApp Business.

Empieza con lo que tienes, sin grandes inversiones.

Haz alianzas estratégicas, no competencia.

Aprende de tus errores y sigue adelante.

Sé constante: la perseverancia pesa más que la perfección.

✅ Conclusión:

Emprender es un camino desafiante, pero posible si comienzas con visión, formación y protección legal. Una marca registrada y un propósito claro son tu mejor carta de presentación para crecer en el mercado peruano.

LO QUE DEBES SABER DE “LEGALMENTE HABLANDO”

Los profesionales asisten y participan activamente en diferentes eventos relacionados con el derecho.

Joaquín Chacaltana Vásquez, Co Fundador y Director de Legalmente Hablando cuenta que la idea nació para democratizar la educación jurídica de calidad, sin barreras geográficas ni económicas. Hoy, somos un equipo multidisciplinario de estudiantes y profesionales, con presencia en Lima, Piura y Trujillo, y con más de 11 mil cuentas impactadas en redes sociales promedio por mes.

Son un equipo multidisciplinario.

“Hemos registrado nuestra marca para asegurar la autenticidad de nuestros cursos, congresos, productos digitales y redes sociales. Te animamos a hacer lo mismo desde el inicio: una marca registrada no es un gasto, es una inversión estratégica”, detalla.

TAMBIÉN PUEDES LEER: