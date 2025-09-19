Antes de lanzarte al mercado, necesitas más que una buena idea: pasos claros, respaldo legal y constancia. En esta guía encontrarás cómo empezar un emprendimiento en Perú, desde definir tu propósito hasta registrar tu marca, con tips prácticos que te ahorrarán tiempo, dinero y dolores de cabeza.
Joaquín Chacaltana Vásquez, Co Fundador y Director de Legalmente Hablando, nos comparte algunos pasos que todo emprendedor debe seguir para iniciar con bases sólidas y crecer de manera sostenible.
“El inicio de un emprendimiento no es legal ni financiero, sino humano y estratégico: identificar una necesidad real en tu comunidad y comprometerte con una solución que te apasione", comenta Chacaltana.
Pasos esenciales para empezar un negocio en Perú
- Define tu propósito y propuesta de valor.
- Forma un equipo que complemente tus habilidades.
- Valida tu idea con clientes potenciales antes de invertir en grande.
- Formaliza tu negocio: RUC, régimen tributario y constitución de empresa (SRL o SAC).
- Registra tu marca en INDECOPI y trabaja tu identidad digital.
- Capacítate en herramientas modernas: redes sociales, inteligencia artificial, marketing digital, automatización.
Registrar tu marca en INDECOPI
- Verifica que tu marca sea única con la herramienta “Busca tu Marca”.
- Define tu categoría en la Clasificación de Niza.
- Presenta tu solicitud (presencial o virtual).
- Paga la tasa y da seguimiento al proceso.
- Responde observaciones si las hubiera. Un registro exitoso garantiza protección por 10 años renovables.
Si eres un emprendedor joven, estos tips son para ti:
- Invierte en tu formación más allá de la universidad.
- Crea comunidad y ofrece contenido de valor.
- Usa herramientas accesibles: redes sociales, Canva, IA, Yape, Plin, WhatsApp Business.
- Empieza con lo que tienes, sin grandes inversiones.
- Haz alianzas estratégicas, no competencia.
- Aprende de tus errores y sigue adelante.
- Sé constante: la perseverancia pesa más que la perfección.
✅ Conclusión:
Emprender es un camino desafiante, pero posible si comienzas con visión, formación y protección legal. Una marca registrada y un propósito claro son tu mejor carta de presentación para crecer en el mercado peruano.
LO QUE DEBES SABER DE “LEGALMENTE HABLANDO”
Joaquín Chacaltana Vásquez, Co Fundador y Director de Legalmente Hablando cuenta que la idea nació para democratizar la educación jurídica de calidad, sin barreras geográficas ni económicas. Hoy, somos un equipo multidisciplinario de estudiantes y profesionales, con presencia en Lima, Piura y Trujillo, y con más de 11 mil cuentas impactadas en redes sociales promedio por mes.
“Hemos registrado nuestra marca para asegurar la autenticidad de nuestros cursos, congresos, productos digitales y redes sociales. Te animamos a hacer lo mismo desde el inicio: una marca registrada no es un gasto, es una inversión estratégica”, detalla.