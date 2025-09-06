El emprendimiento se ha posicionado como un pilar del desarrollo económico y social en el Perú. De hecho, más del 54 % de los emprendedores peruanos tienen entre 18 y 34 años, una cifra que supera en casi 15 puntos porcentuales el promedio latinoamericano, según la plataforma de negocios Alegra.com. Cada vez más personas apuestan por ideas innovadoras que impulsan negocios sostenibles, generan empleo y fortalecen las economías locales.

¿Qué es el Concurso “Reescribe tu futuro: La gran idea”?

En reconocimiento a este potencial, CERTUS Educación Continua ha lanzado el concurso “Reescribe tu futuro: La gran idea”, una iniciativa dirigida a personas mayores de 18 años, sin límite de edad, que deseen transformar una idea en un proyecto concreto con impacto.

Gana S/5,000 en capital y una beca de maestría

El concurso ofrece una experiencia formativa y desafiante que incluye un capital de S/5,000, una beca integral de maestría en UCAL y asesoría personalizada para desarrollar y poner en marcha el negocio.

“Cada emprendedor peruano lleva consigo el potencial de impulsar no solo su futuro, sino el de todo el país. Sin embargo, sabemos que una idea no basta por sí sola. Por eso, creamos este concurso, para ser ese punto de partida donde una visión personal puede transformarse en un proyecto sostenible con impacto real en nuestra economía. No se trata solo de tener una buena idea, sino de articular el acompañamiento, conocimiento y confianza para convertirla en una oportunidad real. Además de contar con las herramientas, el espacio y la guía adecuada para desarrollarla”, detalló Diego Escudero Arens, gerente general de Educación Continua en VISIVA.

Requisitos y cómo postular al concurso

La inscripción es gratuita y estará abierta del 18 de agosto al 14 de septiembre de 2025. Quienes deseen participar deberán registrarse en el formulario web del concurso. Tras completar su inscripción, recibirán por correo electrónico un brief con las pautas para presentar su propuesta, que deberá incluir aspectos como el nombre del proyecto, el problema que busca resolver, la propuesta de valor, el modelo de negocio, la inversión estimada y sus motivaciones personales.

Conoce las etapas de selección del concurso

La convocatoria, preselección con pitch presencial, y asesoría y presentación final. En la segunda fase, se seleccionarán 30 ideas de negocio para un pitch ante un jurado de expertos. De ahí se elegirán 10 finalistas que recibirán acompañamiento profesional y pasarán a la etapa final, donde expondrán sus propuestas en un formato ágil y competitivo que pondrá a prueba sus habilidades de comunicación, análisis y toma de decisiones.

¿Por qué el emprendimiento es clave en Perú?

Con esta iniciativa, Certus reafirma su compromiso con la formación de líderes emprendedores capaces de generar cambios reales en su entorno. “Reescribe tu futuro: La gran idea”, es una iniciativa que no solo busca premiar ideas innovadoras, sino acompañar a sus creadores en el camino de convertirlas en oportunidades con impacto que mejoren la economía nacional. Para conocer más visita: lagranideacertus.pe