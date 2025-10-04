Cada vez más consumidores en Perú priorizan productos hechos en el país. Lo que antes parecía una tendencia, hoy es un hábito elegir local no solo por precio, sino también por la historia, identidad y calidad detrás de cada marca.

Categorías favoritas de los peruanos

Estas son las cinco categorías más buscadas al momento de comprar en emprendimientos locales:

1. Sabor local

Café de altura, cacao orgánico, snacks naturales y superfoods celebran la biodiversidad peruana. Marcas como Feria Nativa destacan con cápsulas de sacha inchi, cacao o magnesio.

2. Bienestar y salud

La cosmética natural y suplementos con insumos locales ganan terreno frente a productos importados. Ejemplo: Nibray, con colágeno, omega 3–6–9 y melatonina.

3. Hogar con estilo

El diseño peruano pisa fuerte con propuestas como Coricha Home, JP Stylos o Wonder Wood, que ofrecen desde cómodas hasta juegos de dormitorios.

4. Moda y regalos con identidad

Textiles, accesorios y marroquinería que combinan tradición y modernidad, ideales para obsequios con valor agregado, como los calzados del Grupo Conway.

5. Tecnología e innovación

Los emprendedores locales también sorprenden con gadgets y productos funcionales que simplifican la vida diaria.

El impulso al talento local

Más de 200 emprendedores acceden a los principales canales de retail gracias al programa Perú Pasión de Intercorp Retail. Este apoyo ha permitido impulsar más de 95 mil productos 100% nacionales.

Campañas de descuentos

Del 22 al 30 de setiembre se realizarán los Días de Impacto, con promociones exclusivas para productos peruanos. En octubre continuarán los descuentos con los Cyber Days 2025.

Los Cyber Days son las fechas más esperadas. Foto: Freepik.

Lo hecho en Perú compite de igual a igual

“Los consumidores ya no solo buscan un producto, buscan una historia detrás. Esa es la fortaleza de lo hecho en Perú: cada compra se convierte en una forma de apoyar la innovación local y recibir un producto de nivel internacional”, destacó Isabella D´Angelo, vocera de Perú Pasión.