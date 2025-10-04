Digitalizar tu negocio ya no es un lujo, es la clave para vender más y no quedarse atrás. Con herramientas simples como WhatsApp Business o sistemas integrados puedes ahorrar tiempo, reducir costos y atraer más clientes.

Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú nos cuenta sobre la importancia de la digitalización y cómo aplicarla en nuestros negocios.

¿Por qué es importante que los emprendedores den el paso hacia la digitalización?

Porque los clientes ya están digitalizados. Hoy la gente busca precios por internet, compara en redes sociales, pide delivery, paga con tarjeta o Yape. Si un negocio no se adapta, pierde oportunidades. Digitalizar no es un lujo, es la forma de seguir compitiendo y de crecer.

Los primeros procesos que debe digitalizar

Lo más importante es empezar por lo básico: caja e inventario. Controlar lo que entra y sale da claridad de los números y evita pérdidas. Automatizar boletas o facturas electrónicas ahorra tiempo y asegura cumplir con Sunat.

Herramientas digitales básicas que debes tener

WhatsApp Business para clientes, redes sociales como Facebook o Instagram para mostrar productos y Google Drive o Excel para organizarse. Cuando el negocio crece, lo ideal es un sistema integrado –como Bsale– que conecta caja, inventario, facturación y ventas online.

¿Cómo ayuda la digitalización a reducir costos operativos?

Al trabajar manualmente se cometen errores: stock mal contado, compras innecesarias, pérdidas de productos. Con la digitalización se minimizan riesgos, se generan reportes inmediatos y se toman mejores decisiones sobre gastos.

Errores más comunes al digitalizar un negocio

Muchos emprendedores creen que basta con abrir una página en Facebook o usar WhatsApp. Otro error es invertir en un sistema sin capacitarse para usarlo. La digitalización requiere constancia y aprovechar datos para tomar decisiones.

Muchos negocios usan el WhatsApp Business para tener un acercamiento con el cliente, resolver sus dudas y vender. Foto: Freepik.

¿Hay opciones gratuitas o de bajo costo?

Sí: WhatsApp Business, Google Drive y Excel son gratuitas o muy accesibles. Además, existen sistemas como Bsale con planes básicos para iniciar profesionalmente.

La importancia de capacitar al equipo

Una buena herramienta sin capacitación no sirve. Formar al equipo asegura orden, confiabilidad de la información y más tiempo para vender y atender al cliente.

Mejor atención al cliente gracias a la digitalización

Con sistemas digitales se atiende rápido, se ofrecen más medios de pago, se coordina delivery y se envían promociones personalizadas. Esto genera confianza y fidelidad.

Redes sociales y e-commerce: el dúo clave

Las redes atraen clientes, pero la venta ocurre en el comercio electrónico. Con una tienda online el cliente se auto atiende, paga y coordina el envío. Así el negocio vende más con menos esfuerzo.

Las redes sociales se usan mucho para captar a nuevos clientes y para vender. Foto: Freepik.

Consejo para los emprendedores

No esperes más. No es necesario hacerlo todo de golpe. Empieza con un proceso básico, como ordenar la caja o usar un sistema de facturación. Digitalizarse ya no es una opción, es la clave para que el negocio sobreviva y crezca.

