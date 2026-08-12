En una micro o pequeña empresa peruana (MYPE), vender más no siempre significa ganar más. Un stock desordenado, productos que permanecen meses sin vender o una facturación que no se registra correctamente pueden afectar directamente la rentabilidad. Por eso, ordenar las finanzas debe convertirse en una tarea habitual del emprendedor.

Siigo Nube comparte recomendaciones para que las MYPEs fortalezcan la gestión de su caja y avancen hacia una mayor independencia operativa y financiera.

1. Conoce exactamente cuánto stock tienes

El primer paso es saber qué productos tienes disponibles, cuáles se venden más y cuáles permanecen demasiado tiempo almacenados. Llevar un registro actualizado permite evitar compras innecesarias, detectar faltantes y reducir el riesgo de que productos se deterioren o queden obsoletos.

Puedes comenzar con una hoja de cálculo sencilla si tu negocio todavía maneja un volumen pequeño de productos. Lo importante es registrar entradas, salidas y existencias de manera constante.

2. Separa los productos que más se venden

No todos los productos tienen el mismo movimiento. Identifica cuáles generan mayores ventas y cuáles tienen una rotación más lenta.

Esta información te permitirá priorizar tus compras y evitar destinar dinero a mercadería que no tiene suficiente demanda. También puedes establecer niveles mínimos de inventario para saber cuándo es momento de reponer.

3. Registra cada venta y cada gasto

Uno de los errores frecuentes de los pequeños negocios es confiar demasiado en la memoria. Toda venta debe quedar registrada, así como los gastos relacionados con el negocio.

Anota diariamente cuánto vendiste, qué medios de pago utilizaste y qué gastos realizaste. De esta manera tendrás una visión más clara del dinero que realmente ingresa y sale de tu empresa.

4. No confundas ventas con ganancias

Tener dinero en caja no significa necesariamente que ese monto sea ganancia. Para conocer la rentabilidad de un producto debes considerar cuánto te costó adquirirlo o producirlo y otros gastos relacionados con su comercialización.

Por ejemplo, si compras un producto a S/20 y lo vendes a S/30, la diferencia de S/10 no necesariamente representa tu ganancia final. Debes considerar otros costos que tenga tu negocio.

5. Revisa qué productos están inmovilizando tu dinero

El stock que no se vende también representa dinero que está detenido. Revisa periódicamente qué productos llevan demasiado tiempo en almacén.

Una alternativa puede ser crear promociones, combos o descuentos para acelerar su salida, siempre calculando previamente que la estrategia no genere pérdidas.

6. Ordena tu facturación

Mantén un registro de tus comprobantes de pago y verifica que las ventas estén correctamente registradas. Tener la facturación ordenada facilita conocer los ingresos del negocio y cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.

Además, evita mezclar las finanzas personales con las del negocio. Si utilizas el mismo dinero para ambos fines, será mucho más difícil saber cuánto realmente genera tu MYPE.

7. Haz un cierre financiero cada mes

Reserva un momento al final de cada mes para revisar tres datos básicos: cuánto vendiste, cuánto gastaste y cuánto tienes en inventario.

Este pequeño hábito puede ayudarte a detectar problemas antes de que se conviertan en pérdidas mayores y, sobre todo, te permitirá tomar decisiones basadas en números y no solamente en percepciones.

Un datito más:

Ordenar las finanzas no requiere comenzar con herramientas complicadas. Un registro actualizado del stock, una facturación organizada y una revisión periódica de ingresos y gastos pueden darle al emprendedor una visión mucho más clara de la salud de su negocio.