Tienes más de 50 años y estás pensando en iniciar un negocio? Tu experiencia profesional y personal puede ser uno de tus principales activos para emprender. Según Datum Internacional, el 73 % de las personas mayores de 50 años busca seguir aprendiendo para adaptarse a las nuevas exigencias laborales.

Además, el emprendimiento gana espacio entre este grupo. De acuerdo con cifras del INEI citadas en el material, hasta 2023, el 35 % de los nuevos emprendedores peruanos tenía más de 50 años.

Usa tu experiencia como una ventaja para emprender

Los años de trabajo permiten acumular conocimientos, contactos y aprendizajes que pueden ser útiles al momento de desarrollar un negocio. La experiencia personal y profesional puede convertirse en una fortaleza para enfrentar los desafíos del mercado.

Sigue aprendiendo y actualiza tus conocimientos

Emprender también implica adaptarse a nuevas exigencias. Por ello, mantenerse en aprendizaje puede ayudar a fortalecer las capacidades necesarias para desarrollar un negocio propio.

Identifica qué sabes hacer y conviértelo en una oportunidad

Antes de iniciar un emprendimiento, identifica los conocimientos y habilidades que has desarrollado durante tu trayectoria. Esa experiencia puede servir como punto de partida para encontrar una idea de negocio que responda a una necesidad del mercado.

Busca herramientas para fortalecer tu negocio

Contar con capacitación y orientación puede ser clave para afrontar los retos de un emprendimiento. En esa línea, PROBIDE, USIL Ventures y la ONP suscribieron un convenio para brindar herramientas a asegurados y pensionistas mayores de 50 años interesados en desarrollar negocios propios.

Conecta con otros emprendedores senior

Compartir experiencias y conocer otros casos puede ayudar a encontrar nuevas oportunidades. Los Premios +50 Emprende Perú buscan precisamente reconocer y visibilizar a emprendedores senior de distintas regiones del país.

EL DATO

Las postulaciones para la cuarta edición de los Premios +50 Emprende Perú estarán abiertas hasta las 23:59 horas del domingo 13 de setiembre, según la información proporcionada.