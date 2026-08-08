Tener un buen producto o brindar un excelente servicio ya no es suficiente para destacar en internet. Si un cliente busca un restaurante, una peluquería, una tienda o incluso a un profesional, la marca que no aparece en sus búsquedas prácticamente no existe para ese consumidor. Y ahora el desafío es mayor: ya no solo hay que pensar en Google y las redes sociales, sino también en la inteligencia artificial.

¿Cómo lograr que una empresa sea visible en este nuevo escenario digital? Miguel Ugaz Gaviño, periodista y especialista en comunicación, responde a esta pregunta en De 0 a 100: Cómo el marketing de contenidos puede acelerar tus resultados en el negocio, libro que escribió junto a Luis Felipe Gamarra. La publicación propone una guía práctica para entender el marketing de contenidos, crear una estrategia y aprovechar las nuevas herramientas digitales, incluida la IA.

¿De qué trata el libro “De 0 a 100”?

Un libro imperdible para quienes quieren que sus marcas o negocios se posicionen.

Según Ugaz, el libro busca explicar de manera sencilla cómo una empresa pequeña, mediana o grande puede construir una estrategia de marketing de contenidos. La propuesta también alcanza a emprendedores y ejecutivos interesados en fortalecer su marca personal.

“Estamos en una época en la que finalmente hay muchas posibilidades para promocionar nuestras marcas y productos, y hay que sacarle provecho a estas herramientas digitales”, explica.

Desde su primera edición, el objetivo fue doble: explicar qué es realmente el marketing de contenidos y ofrecer herramientas que puedan aplicarse en la vida real. Por ello, el libro incluye casos, recomendaciones prácticas y un glosario que busca traducir muchos de los términos técnicos que utilizan los profesionales del marketing y la comunicación.

Marketing de contenidos: ¿por qué es importante para un negocio?

Imaginemos una peluquería que compite con otras diez en el mismo distrito o un restaurante que intenta atraer clientes en una zona donde existen decenas de opciones. Tener un buen producto es importante, pero ¿cómo hacer que el consumidor lo conozca y, sobre todo, por qué debería elegirlo?

Ahí entra el marketing de contenidos. La clave está en comunicar qué hace diferente a una marca, qué problema resuelve y por qué el público debería confiar en ella.

“Si tienes un restaurante, habrá muchos en cada esquina. Entonces tienes que contar qué cosa haces distinto. Si tienes una peluquería, por qué deberían confiar en ti”, señala Ugaz.

¿Qué cambia con la llegada de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial está modificando la manera en que las personas buscan información. Ya no se trata únicamente de escribir dos o tres palabras en un buscador. Ahora los usuarios pueden realizar preguntas completas y esperar una respuesta elaborada.

Por eso, la segunda edición De 0 a 100 incorpora un capítulo dedicado a la inteligencia artificial y a los llamados “motores de respuesta”.

La idea es sencilla : no solo hay que crear contenido para que las personas lo encuentren; también hay que producir información útil y relevante para que los sistemas de inteligencia artificial puedan identificarla y utilizarla como fuente.

Felipe Gamarra es coautor del libro, un experto en el mundo del marketing.

Los 5 pasos para crear contenido que encuentre la IA

Ugaz plantea una ruta práctica para que las marcas comiencen a trabajar sus contenidos pensando también en este nuevo escenario digital:

1. Conoce a tu público

Identifica qué preguntas, problemas y necesidades tiene tu audiencia relacionadas con tu producto o servicio.

2. Piensa en las preguntas que hacen las personas

En lugar de concentrarse únicamente en palabras clave, hay que entender cómo pregunta realmente un usuario cuando busca una solución.

3. Convierte esas preguntas en contenido

Las respuestas pueden convertirse en artículos, videos, podcasts, infografías y otros formatos. La inteligencia artificial puede ayudar en el proceso de producción, pero la información debe ser útil y relevante.

4. Haz contenido que la gente quiera consumir

No basta con producir mucho. El contenido debe ser creativo, interesante, claro y entretenido.

5. Distribúyelo en diferentes plataformas

Una página web, redes sociales, podcasts, videos y otras plataformas pueden ayudar a ampliar el alcance. La estrategia debe considerar que la IA obtiene información de diferentes fuentes.

Casos peruanos de marketing de contenidos

Uno de los principales aportes de Del 1 al 100 es que combina conceptos con experiencias de empresas y profesionales peruanos.

El libro recoge testimonios de Rubén Sánchez, CEO de San Antonio; Fernando Aguiluz, CEO de BBVA; la gerenta de marketing de Pacífico Seguros y representantes de la Universidad del Pacífico.

Estos casos muestran cómo distintas organizaciones construyen sus estrategias de contenidos y qué decisiones han tomado para conectar con sus audiencias.

“El valor del libro es que tiene mucho contenido local, que es importante, junto con su parte teórica y su parte práctica”, destaca Ugaz.

Podcast, streaming e inteligencia artificial: las novedades del libro

La segunda edición incorpora dos capítulos que no estaban en la publicación original.

Uno aborda el crecimiento del podcast y el streaming como herramientas de distribución de contenidos. El otro está dedicado a la inteligencia artificial, tanto desde el punto de vista de la producción de contenidos como de la posibilidad de mejorar la visibilidad de una marca en los nuevos motores de respuesta.

En un entorno donde cada día aparecen más negocios, profesionales y marcas compitiendo por la atención del público, la conclusión de los autores es clara: no basta con estar en internet. Hay que tener algo relevante que decir y saber dónde, cómo y para quién decirlo.

La clave: crear contenido para ser encontrado

Para un emprendedor, una empresa o un profesional, el desafío ya no consiste solamente en publicar en redes sociales. La verdadera pregunta es si ese contenido responde a las necesidades de las personas y si puede ser encontrado cuando alguien busca una solución.

En ese escenario, Del 1 al 100 plantea que el marketing de contenidos puede convertirse en una herramienta para construir visibilidad, generar confianza y acercar una marca a sus potenciales clientes.

Y en la era de la inteligencia artificial, aparece una nueva regla: hay que hacer contenido para que no solo te encuentre tu público, sino también la IA.

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