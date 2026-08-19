¿Tienes una tienda física y también vendes por internet? No necesitas manejar ambos canales como negocios separados. La clave está en conectarlos para que el inventario, las ventas y los pedidos funcionen de manera coordinada.

El comercio electrónico ya forma parte de los hábitos de compra en el Perú. Según el Observatorio Ecommerce Perú de CAPECE, el mercado online alcanzó los US$15.6 mil millones, mientras que 18.7 millones de peruanos compran por internet y alrededor de 335 mil comercios venden online.

Pero la tienda física también mantiene un papel importante. Un estudio de Ipsos señala que el 96 % de los peruanos visita bodegas y el 87 % mercados, mientras que una investigación de la UPC encontró que integrar los canales físico y digital puede favorecer el compromiso y la intención de compra.

No manejes tu tienda física y online por separado

Uno de los principales errores es administrar cada canal como si fuera un negocio diferente. Productos, precios, ventas y pedidos deberían estar conectados para contar con una visión única de la operación.

Tener una sola fuente de información permite saber qué productos se están vendiendo y cuánto stock queda, reduciendo el riesgo de trabajar con datos desactualizados o registros duplicados.

Define qué función tendrá cada canal

La tienda física y la online no tienen que ofrecer exactamente la misma experiencia.

El local puede servir para que el cliente pruebe un producto, reciba asesoría o tenga una atención personalizada. En cambio, la tienda online permite comprar fuera del horario comercial y llegar a consumidores de otras zonas.

La recomendación es identificar qué busca el cliente en cada canal y hacer que ambos se complementen.

Mantén actualizado el inventario

Si un mismo producto se vende en la tienda física y por internet, controlar el stock es fundamental. Uno de los problemas que debes evitar es vender online un producto que ya se agotó en el local.

Actualizar el inventario con cada venta ayuda a reducir estos inconvenientes y permite tener información más precisa sobre la disponibilidad de los productos.

Ofrece solo lo que tu operación puede cumplir

Antes de ofrecer entregas rápidas, recojo en tienda, cambios o promociones para ambos canales, revisa si realmente tienes la capacidad para cumplirlos.

Define quién preparará los pedidos, cómo se descontará el stock y qué procedimiento aplicarás para cambios y devoluciones. Tener estos procesos claros evita confusiones y reclamos.

Revisa los datos para tomar mejores decisiones

No te quedes únicamente con la cifra de ventas totales. Analiza qué productos tienen mayor rotación, cuál de los canales genera más ventas y qué promociones funcionan mejor.

Estos datos pueden ayudarte a identificar patrones de compra y tomar decisiones basadas en información real, en lugar de depender solamente de la intuición.

Una tienda física y una online pueden trabajar como un solo negocio

Tener varios canales de venta no tiene por qué significar más complicaciones. Cuando el inventario, la información y los procesos están conectados, la tienda física y la digital pueden convertirse en dos puertas de entrada a una misma marca.