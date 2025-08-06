¿Quieres que tu negocio crezca más rápido, con menos estrés y más inteligencia? La inteligencia artificial (IA) es tu mejor aliado. Ya no es una tecnología lejana, sino una herramienta que cualquier emprendedor peruano puede usar para potenciar su negocio, desde una bodega hasta un negocio online.

Carlos de la Cruz Guevara, experto en innovación prospectiva y diseño de futuros nos comenta como la inteligencia artificial es nuestro aliado perfecto y nos da cuatro consejos para aprovecharla en los negocios.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU IMPORTANCIA EN LOS NEGOCIOS

La IA ya no es cosa de películas de ciencia ficción, ni solo para grandes empresas. Hoy, cualquier emprendedor en el Perú —desde el que tiene una bodega en Chorrillos (mi distrito querido), hasta quien vende por redes desde Corongo (pueblo de mi querido abuelo)— puede usarla para automatizar tareas, atraer más clientes, tomar mejores decisiones y vender más.

“Quien emprende con propósito e innova con IA, lidera el cambio que el Perú necesita.

Cinco formas prácticas de integrar IA a tu emprendimiento

1. Conoce a tu cliente ideal

Usa herramientas como ChatGPT, DeepSeek o AnswerThePublic para descubrir qué buscan y necesitan tus clientes. Es como tener un súper asistente de investigación de mercado que te da respuestas en segundos.

2. Ahorra tiempo con automatización

¿Pasas horas respondiendo mensajes o enviando correos? Con plataformas como ManyChat, Zapier o Make, puedes programar respuestas y flujos de trabajo automáticos. Tu negocio seguirá funcionando incluso mientras duermes.

3. Crea contenido poderoso para tus redes

No necesitas ser un diseñador o redactor profesional. Con Canva IA o Copy.ai, puedes generar ideas para publicaciones, diseñar flyers y escribir descripciones de productos que atraigan a más clientes.

4. Mejora tu toma de decisiones con datos

¿Tus ventas suben y bajan y no sabes por qué? Herramientas como Looker Studio o Power BI te ayudan a ver tus datos de ventas, clientes y tendencias de forma visual. Podrás tomar decisiones más inteligentes para tu negocio.

LAS TRES COSAS QUE DEBES TENER CLARAS SOBRE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La IA no es solo para expertos. Tú también puedes usarla.

Tú también puedes usarla. Pequeños cambios generan grandes resultados. Empieza con una sola tarea y verás la diferencia.

Empieza con una sola tarea y verás la diferencia. La IA no es el futuro, es el presente. Si no la usas, te quedas atrás.

RECOMENDACIONES DEL EXPERTO

Esta semana, el reto es crear tu primer contenido o automatización con ayuda de IA. Elige una herramienta (como ChatGPT, Canva IA, DeepSeek o Zapier), pruébala y mide el impacto en tus ventas.

Recuerda: “innovar es dar el primer paso y eso depende solo de ti valiente emprendedor peruano”.

