Camila Arana es maestra pastelera. De niña vendía sus postres en el colegio, cuenta que sus prácticas las hizo en un restaurante de España con Estella Michelin, donde aprendió que la disciplina es la base para crecer. Renunció a su trabajo y abrió su cafetería junto a sus padres, donde ofrecen una carta amplia de dulces. Además, abastece a las mejores cafeterías y restaurantes de Lima.

Camila, ¿qué tan difícil fue la decisión de renunciar a tu trabajo para ir por el sueño del negocio propio?

Siempre he trabajado en pastelería y en cocina, lo difícil fue vencer el miedo de emprender y tener algo propio. Sabía que el producto era bueno, tomé mi camino y a la gente le gustó.

Muchos emprendimientos inician con mucha pasión, pero en el camino quiebran. ¿Tuviste miedo al empezar?

Sí, tuve mucho miedo de no poder controlar todo. Al inicio empecé con mis padres, no teníamos personal, y mientras iba creciendo necesitábamos más manos y tuvimos que buscar personal.

Ya tienes un año en el mercado, y tu marca se está haciendo conocida, ¿cuál dirías que es el secreto para que la gente venga a tu local?

Son varias cosas: primero, que los productos son hechos con buenos insumos y la gente nos dice. Los postres tienen un dulzor equilibrado que no empalaga. El café es buenísimo, además, la gente se siente como en casa y les encanta estar acá. Hacemos los panes y la experiencia es bien artesanal.

¿Cómo resumirías tu experiencia en el mundo de la pastelería?

Al principio uno se lanza con miedo, se trabaja con mucho esfuerzo y uno se va encaminando solo, al final ves la satisfacción de cliente y te das cuenta de que estás haciendo las cosas bien y eso me motiva a seguir y a darle con todo.

LOS ERRORES QUE LE SIRVIERON PARA MEJORAR SU NEGOCIO Y CRECER EN EL MERCADO

La expectativa siempre fue alta, al empezar hicimos muchos postres que se fueron quedando y tuvimos que botar, pero incorporamos un sistema para saber cuáles tenían mayor demanda, y ahora no nos queda merma ni productos, todos se venden.

Sus postres son los más pedidos por la clientela porque el dulzor es equilibrado. Foto: Jesús Saucedo.

Has trabajado en Europa, ¿qué te impresionó y te sirvió para aplicarlo en tu negocio?

Tienes que hacer las cosas bien, al pie de la letra. El restaurante donde trabajé tenía estrella Michelin y siempre esperaban a críticos de cocina, y se tenía que hacer todo a la perfección. La disciplina es vital, te ayuda a trabajar bajo presión, eso te forma y hay que mantener la calma.

¿De dónde viene la pasión por la pastelería?

Desde que era chica hacia postres en mi casa, hasta el día de hoy hago la receta del pie de limón, vendía mis postes en el colegio, iba a clases de mini chef en mis vacaciones y supe que de grande quería hacer esto. Me gusta hacer postres.

Hay una demanda por los postres saludables, ¿te animarías incluirlos en tu carta?

Si, de hecho, el postre que tenemos sin gluten es la crema volteada. Mucha gente nos ha preguntado por los postres sin dulce, quizás en un par de meses podemos lanzar algunos.

Sus padres la han acompañado desde el inicio y siempre están apoyándola en todos los procesos. Foto: Jesús Saucedo.

Hay jóvenes que han estudiado y tiene del deseo de tener un negocio, ¿qué debe tener en cuenta?

Deben costear bien sus platos. Tener paciencia, pues hay días bueno y malos, no pueden bajonearse ni rendirse. Empezar de a pocos, desde su casa, no es bueno lanzarte de frente si no tienes el dinero.

CAMILA CUENTA CUÁLES HAN SIDO LAS CLAVES PARA TENER UN NEGOCIO EXITOSO

La calidad del insumo, va precio calidad. El trato con el cliente es bien familiar. Nuestra vajilla es versátil, tazas de todos lados, y apoyo a una labor social de los presos de Lurigancho.

Uno de tus sueños es abrir más locales…

Me gustaría tener dos locales como máximo para no perder la calidad, quiero seguir viendo los procesos, pero eso es a largo plazos.

Su edición especial de Fiestas Patrias han sido un boom. Foto: Jesús Saucedo.

¿Qué productos piden más?

En invierno sale la crema volteada, las galletas, alfajores y el chocolate caliente.

LA MAESTRA PASTELERA DA ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EMPRENDER DESDE CASA

Empezar con cosas simples, hacer un buen manjar que se diferencie del resto, pueden hacer galletas, alfajores o brownies. No olviden hacer pruebas para que cada postre esté en su punto.

TAMBIÉN PUEDES LEER: