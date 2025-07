Hace unos días, las redes sociales estallaron luego de que la ‘reina del regueton’, Ivy Queen posteara y recomendara los postres hechos por la pastelera peruana, Andrea Cevallos, quien tiene a Bakin’ Gods, un exitoso negocio de dulces peruanos en los Estados Unidos.

Andrea estudió gastronomía en Le Cordon Bleu, pero la cocina le llegó a saturar tanto que decidió tomarse un descanso y viajar a Estados Unidos para estudiar y trabajar a la vez. En el camino subía contenidos a las plataformas digitales y ganó muchos seguidores con los que hizo una gran comunidad.

“Estudiaba y trabajaba, me daba tiempo para hacer una que otra torta que me pedían mis seguidores, hasta que me di cuenta de que muchos de ellos me pedían porciones, así que opté por esta opción. Sin imaginar que me dedicaría de lleno a este negocio porque las ventas fueron en aumento”, detalla.

LA PASTERLÍA PERUANA EN VITRINA DEL MUNDO

Ella cuenta que el objetivo de su marca es que el peruano se reconecte con su país a través de sus dulces y llevar la pastelería peruana a todo el mundo. El camino no ha sido nada fácil porque tuvo que aprender a crear un buen equipo de trabajo para crecer.

Actualmente, vive en Utah y hace envíos a todos los estados. Sus clientes les hacen pedidos a través de su página web y de sus redes sociales. Durante el año y medio que tiene con este negocio, aprendió a mejorar los procesos para que los productos lleguen en buen estado.

Las porciones de dulces peruanos tienen muy buena aceptación en Utah.

LOS POSTRES QUE ENLOQUECIERON A IVY QUEEN

Un día, las redes sociales exploraron, Andrea no sabía por qué la gente la estaban etiquetando, y al ver sus historias se dio cuenta de que la cantante puertorriqueña más famosa de reguetón, Ivy Queen había posteado los postres que ella hace como: el ‘Merequetengue’ (suspiros de merengue crocante) y la torta tradicional con manjar de olla con fudge y el Maracuyea (jar de majar de maracuyá con merengue y cake de vainilla).

Por Fiestas Patrias, Andrea hizo un especial con Turrón de Doña Pepa, entre otros productos.

“Fui muy rápido a ver la lista de pedidos y me di cuenta de que era Ivy Queen, me emocioné mucho porque habla muy bien de nosotros y que le encantaron los dulces. Así que aproveché para hacer un reel y colocarlo en mis plataformas para que más gente lo vea. “Ahora tenemos más seguidores y las ventas han crecido mucho”, explica.

