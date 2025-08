Hace tres años, entrevistamos a David Gutiérrez, quien, proveniente de una familia de zapateros, tomó las riendas del negocio para llevarlo a otro nivel. La marca Gino Bigioni comenzó a venderse en todas las plataformas digitales. Hoy David es un reconocido diseñador de calzado y participa en eventos de moda; estuvo en el Miami Fashion Week y vende a todo el Perú, así como a países de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

¿Cómo ha cambiado Gino Bigioni desde la última vez que nos vimos?

En relación con los productos, me lancé como diseñador. Cuando me entrevistaste, era una marca emergente tratando de hacerse visible frente a tanta competencia. Luego, estuve en canales de televisión y calzando a personajes. Participé en desfiles de moda, estuve en la pasarela de Miami Fashion Week y todo esto me ayudó a darle el peso que merece la industria del calzado peruano.

¿Cuál es el diferencial de tu marca frente a tanta competencia?

El diferencial de mi marca es la innovación. He sido el pionero en mostrar y poner el corazón en las redes sociales para enseñar cómo hago los zapatos y los insumos que uso, porque la mujer exige mucha moda.

David cuenta que se viaja a ferias internacionales para traer los mejores insumos. Foto: Fernando Sangama.

¿Cuál es la filosofía de tu empresa?

La comodidad es prioridad, el confort es visible y palpable. Muchas marcas no invierten en las plantillas; los zapatos no solo deben verse elegantes, sino también cómodos.

Trabajas con maestras artesanas, ¿qué aporte le dan a tu empresa?

Ellas le dan la cuota de detalle, son muy minuciosas y le ponen mucho cariño. Se han quedado conmigo para remar el barco.

EL SECRETO DEL POR QUÉ LOS CLIENTES DE EUROPA, ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA ELIGEN A GINO BIGIONI

El legado familiar que llevo en mis hombros hace que me esfuerce mucho y que mi calzado sea muy competente. Voy mucho a ferias en el extranjero y analizo la costura, el armado. El calzado peruano tiene que ser así de competente y estar a nivel mundial.

La fábrica cuenta con un personal de mujeres artesanas que son pieza clave para la marca. Foto: Fernando Sangama.

¿Cómo es la mujer que luce tu marca?

Elegante, glamorosa y versátil.

¿Tus zapatos han salido al extranjero?

Sí, algo curioso: me compran mucho de España y en especial de Alicante, donde se producen muchos zapatos. Creo que mis acabados y mi estilo les gustan. Vendo a Ecuador, Argentina, Panamá, España, México y Estados Unidos. Con los eventos de moda no he parado; estoy obligado a calzar en estos eventos de internacionalización.

¿Te gustaría entrar a un retail?

Sí, mi marca es muy sobria y un retail me abriría las puertas.

¿Tu otra meta es abrir una tienda física?

Lo estoy pensando y no puedo dormir. Sueño con tener una cadena de tiendas y dar satisfacción a mi árbol genealógico, que conozcan el gran trabajo que hacen mis maestras artesanas. Hay muchas familias detrás de mis calzados y no me puedo morir sin lograrlo.

David cuenta que siempre está supervisando la planta y en todos estos años ha logrado formar a un buen equipo. Foto: Fernando Sangama.

¿Qué errores tuviste que te ayudaron a crecer el negocio?

Fracasé lo suficiente para aprender con quién no meterme y a tener un buen equipo que me respalde.

Las redes sociales lo son todo, y tú lograste posicionarte como marca desde un inicio…

Tengo muchas clientas en provincias y marcas que tienen tiendas físicas me preguntan cómo lo hago. Empecé haciendo contenido en redes, enseñando a la gente todo mi proceso, les di confianza, llegando a tiempo con mis zapatos a cualquier lugar, ofreciendo acompañamiento.

Modelos extranjeras ahora lucen la marca. Foto: Difusión.

LOS CONSEJOS DE GINO BIGIONI PARA CREAR TU PROPIA MARCA DE ZAPATOS

Decidir a qué público irán: damas, niños, zapatillas, hombres. Eso es crucial porque cada zapato es una historia. Si vas a fabricar o tercerizar (lugar donde maquilan: Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho o Caquetá). Si vas a hacerlos, contrata a un buen maestro zapatero. Y nunca dejes de estudiar, aprende todo el rubro y crea tu propia línea.

