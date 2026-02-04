Un mal manejo en los ingresos y gastos puede afectar considerablemente la capacidad de pago La cosa está color hormiga: según la Cámara de Comercio de Lima, el 40% de las pymes que tiran la toalla lo hacen por mala gestión de su caja.

Carla Follegatti, Country Manager de Bsale en Perú dice que la temporada alta suele generar una falsa sensación de estabilidad. Cuando las ventas bajan, muchos negocios se dan cuenta de que no tienen claridad sobre su flujo de caja ni sobre sus gastos reales. Contar con información digitalizada permite anticipar estos escenarios y actuar antes de que el problema se vuelva crítico.

La especialista comparte tres estrategias digitales que pueden ayudar a los emprendedores a proteger la liquidez de su negocio tras el fin de la temporada alta:

1. Mira tu dinero en tiempo real

No esperes al fin de mes para ver cuánto tienes. Usa herramientas digitales para saber qué entra y qué sale de tu negocio al toque. Así sabrás a quién pagarle primero y podrás negociar con tus proveedores sin que te agarren frío.

2. No te llenes de mercadería por las puras

En temporada alta todos compramos de más, pero si las ventas bajan, ese stock guardado es plata muerta. Chequea qué productos rotan más y compra solo lo justo y necesario para que no te quedes con el capital inmovilizado.

3. Decide con la cabeza (y los datos)

¡No te lances a la piscina sin agua! Revisa tus reportes de ventas y mira qué productos te dejan más margen. Con esa info en mano, puedes armar promociones inteligentes o recortar gastos donde realmente no sumen.

Dato :

Digitalizar tu negocio no es un lujo, es tu mejor escudo para anticipar los meses “flacos” y planificar con realismo.