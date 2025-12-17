Las fiestas de Fin de Año ya están aquí y sabemos que para ti, emprendedor que te sacas el ancho trabajando, esta es la mejor oportunidad para asegurar la gratificación o llenar la caja de tu negocio.

En el Perú, las micro y pequeñas empresas (MYPE) son el motor del país: representan el 99.7% del tejido empresarial y generan más de 8 millones de empleos. Por eso, de la mano con los expertos de Impulsared (programa de Repsol que ya ha consolidado 52 empresas en Lima Norte ), te traemos los mejores “tips” para que tus ventas vuelen en esta Navidad y Año Nuevo 2025.

Claves de oro para multiplicar tus ventas

1. WhatsApp: Tu vitrina las 24 horas

No solo lo uses para chatear. Configura tu catálogo con fotos claritas y luz natural para que tus productos entren por los ojos.

Dato importante: En estos días de locura, responde al toque; la rapidez hace que no se te escape ningún cliente.

2. ¡Lánzate al en vivo!

Usa el TikTok, Instagram o Facebook Live para mostrar cómo envuelves tus pedidos o cómo es tu nueva colección. A la gente le encanta conocer la historia detrás de lo que compra, eso genera confianza y emoción.

3. Facilita el pago

No dejes que el cliente se arrepienta por falta de sencillo. Ten tus códigos QR a la mano y enlaces de pago listos para compartir por chat. Ofrecer varias opciones te ayuda a no perder ni una venta y a tener tus cuentas ordenaditas.

4. El detalle es lo que cuenta

Un empaque bonito, una notita de agradecimiento o un regalito pequeño pueden hacer que ese cliente te recomiende con toda su familia y te vuelva a comprar.

5. Ordena tu mercadería

Si tienes tienda física: Decora y separa por categorías para que el cliente no se pierda.

Decora y separa por categorías para que el cliente no se pierda. Si vendes por internet: Agrupa tus productos en secciones como “Regalos económicos” o “Favoritos de la temporada” para facilitar la elección.

6. Usa testimonios de clientes felices

Pide permiso a tus clientes para compartir sus fotos o comentarios positivos en tus redes. Las recomendaciones reales son el mejor empujón para que alguien nuevo se anime a comprarte.

Sabías que... El programa Impulsared ha beneficiado a más de 10,000 personas en Lima Norte, impulsando especialmente el talento de las mujeres, quienes representan el 70% de los participantes. Ellos brindan capacitación, capital semilla

