La campaña de fin de año ya empezó y con ella una gran oportunidad para los negocios gastronómicos. El aumento del consumo por los retiros de AFP, la CTS y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo puede marcar la diferencia en tus ingresos. Conoce aquí 4 estrategias clave para vender más, fidelizar clientes y mejorar la rentabilidad de tu restaurante.

Para Daniel Briceño, docente y especialista en gestión de restaurantes de Toulouse Lautrec, este es el momento ideal para potenciar el desempeño de los negocios gastronómicos, siempre que se haga con planificación y enfoque estratégico. “El éxito de un restaurante no depende solo de la cocina, sino de la gestión integral”, explica. Controlar costos, diseñar una propuesta diferenciada y aprovechar los canales digitales son factores decisivos para lograr rentabilidad desde el inicio, explica

En esa línea , el especialista comparte cuatro estrategias prácticas para potenciar un restaurante en esta temporada alta:

1. Redefine tu propuesta clara y rentable:

Diferenciarse en esta campaña es esencial: más allá de ofrecer un “menú navideño” revisa tu historial de ventas, analiza qué platos durante todo el año tuvieron mayo acogida y diseña tu propuesta en base a esa data. Evalúa la rentabilidad y genera conexión emocional con tus clientes.

2. Cuida la experiencia del cliente:

No se trata solo de ofrecer buena comida, sino de crear una experiencia completa: atención amable, ambiente agradable y servicio eficiente son factores decisivos para generar recordación y recomendaciones.

3. Controla tus costos e inventario:

Apóyate en herramientas digitales de IA que permitan monitorear insumos, automatizar la facturación y proyectar ganancias. Esto ayuda a reducir pérdidas y mantener la rentabilidad en momentos de alta demanda.

4. Fomenta alianzas:

En lugar de competir, colabora con otros negocios complementarios: panadería artesanal, marca de vinos y chocolaterias para enriquecer la experiencia del cliente. Para dar a conocer esta sinergia, apueste por micro influencers gastronómicos, que tienen una conexión genuina con el público y un poder de recomendación más efectivo.

Para quienes buscan fortalecer sus conocimientos en marketing gastronómico y aprovechar al máximo la temporada alta, Toulouse Lautrec Educación Continua ofrecerá el workshop gratuito “Marketing para restaurantes: convertir interacciones en ventas”, este jueves 23 de octubre a las 7:00 p.m. vía zoom, a cargo de Daniel Briceño, quien mostrará cómo transformar la interacción digital en clientes recurrentes mediante estrategias de marketing gastronómico que fortalecen la visibilidad y rentabilidad del negocio.

“La gastronomía peruana sigue creciendo y ofrece oportunidades reales para quienes se preparan. Con una buena gestión, enfoque en la experiencia del cliente y estrategias de marketing bien aplicadas, es posible lograr rentabilidad sostenida y aportar al desarrollo del sector”, concluye Briceño.

Para inscripciones y mayor información sobre el workshop puedes visitar: https://goo.su/zMkus o las redes sociales de Educación Continua.