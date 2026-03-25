Importar productos es un paso clave para hacer crecer tu negocio, pero una mala gestión de los pagos al exterior puede poner en riesgo tu estabilidad financiera. No basta con tener un producto exitoso; es vital planificar el impacto de cada dólar en tu flujo de caja para no tambalear.

Matías Maciel, experto de Rextie, advierte que el error más común es no dimensionar correctamente estos compromisos internacionales. Por ello, sincronizar tus pagos con tus ingresos y negociar mejores plazos con proveedores son pasos obligatorios para cuidar tu rentabilidad. Recuerda que la clave no es dejar de comprar afuera, sino hacerlo con una estrategia que proteja tu liquidez real.

En ese sentido, el especialista comparte seis claves para que las pymes gestionen de forma eficiente sus compromisos con proveedores internacionales:

1. Evaluar la liquidez real antes de comprometerse

Antes de cerrar un acuerdo o emitir una orden de compra, es fundamental proyectar el impacto del pago en los próximos meses. No se trata solo de tener el dinero disponible hoy, sino de asegurar que la operación no comprometa la continuidad del negocio.

2. Negociar condiciones de pago

Las condiciones no son inamovibles. Negociar anticipos más bajos, pagos parciales o plazos de crédito permite reducir la presión sobre la caja y mantener mayor liquidez dentro de la empresa.

3. Considerar el impacto del tipo de cambio

El tipo de cambio puede variar entre el momento del acuerdo y el pago final, afectando directamente la rentabilidad. Contar con una estrategia de cambio de divisas y utilizar plataformas eficientes puede marcar la diferencia en los costos.

4. Alinear pagos con el ciclo de ventas

Un error frecuente es pagar al proveedor mucho antes de recuperar la inversión a través de las ventas. Lo ideal es sincronizar los pagos con los ingresos, evitando vacíos financieros prolongados.

5. Utilizar herramientas financieras

Instrumentos como cartas de crédito o financiamientos para comercio exterior permiten distribuir mejor el impacto de los pagos, facilitando el crecimiento sin descapitalizar la empresa.

6. Prever imprevistos logísticos

Retrasos en puertos o trámites pueden generar costos adicionales no contemplados. Incluir un margen para estos escenarios ayuda a evitar desbalances financieros inesperados.

Planificación: la clave para crecer sin sobresaltos

Para las pymes que buscan consolidarse en mercados internacionales, la planificación financiera deja de ser una tarea operativa para convertirse en una ventaja competitiva. Gestionar adecuadamente los pagos al exterior no solo protege el flujo de caja, sino que permite crecer de manera sostenida y con menor riesgo.

“La clave no es dejar de importar, sino hacerlo con una estrategia que cuide la liquidez y acompañe el ritmo real del negocio”, concluye Maciel.