Las transmisiones en vivo, impulsadas por TikTok, ganan terreno en la campaña de fin de año al combinar entretenimiento, confianza y ventas en tiempo real. Foto: Freepik.

Na no basta con subir la foto de tu producto y esperar el “precio por inbox”. Ahora la gente quiere ver, oír y emocionarse antes de soltar el canario. Según los expertos, para el 2026, casi el 20% de las ventas por internet se harán mediante transmisiones en vivo.

Ventas por Tik Tok: ¿Por qué el “Live Shopping” es la fija?

Andrés Flores, especialista de Toulouse Lautrec y especialista en marketing, asegura que TikTok le ha dado el poder a los pequeños negocios. En China, ¡el 32% de las ventas online son por “vivos”. ¿Y por qué funciona?

  • Genera confianza: El cliente ve el producto real, sin filtros engañosos.
  • Adiós a las dudas: Si el cliente pregunta “¿estira la tela?”, tú se lo muestras al toque.
  • Emoción pura: La gente compra porque se divierte y siente que “si no lo compra ahora, se acaba”.

Ventas por Tik Tok: ¿Qué productos salen como pan caliente?

No todo es para hacer un “vivo”, pero estas categorías son las reinas de la Navidad:

  1. Moda y Belleza: Ropa, maquillaje y accesorios (pruébatelos frente a la cámara).
  2. Tecnología y Hogar: Gadgets, audífonos o cosas para la cocina.
  3. Regalos: Juguetes o packs navideños que se vean bonitos en pantalla.

Ventas por Tik Tok: Tips para tu primera transmisión

Si vas a prender tu cámara, hazlo como los grandes. Toma nota de estos consejos para que no hagas el “roche”:

  • Ten un guion: No improvises. Ten claro qué vas a mostrar y en qué orden.
  • Busca un “chispa”: El que hable frente a cámara debe tener llegada, ser alegre y conocer el producto.
  • Suelto de huesos con las ofertas: Lanza descuentos que solo valgan mientras dure el “vivo”.
  • Facilita el pago: Ten tu QR de Yape o Plin a la mano. Si el proceso es difícil, el cliente se va.

