Na no basta con subir la foto de tu producto y esperar el “precio por inbox”. Ahora la gente quiere ver, oír y emocionarse antes de soltar el canario. Según los expertos, para el 2026, casi el 20% de las ventas por internet se harán mediante transmisiones en vivo.

Ventas por Tik Tok: ¿Por qué el “Live Shopping” es la fija?

Andrés Flores, especialista de Toulouse Lautrec y especialista en marketing, asegura que TikTok le ha dado el poder a los pequeños negocios. En China, ¡el 32% de las ventas online son por “vivos”. ¿Y por qué funciona?

Genera confianza: El cliente ve el producto real, sin filtros engañosos.

Ventas por Tik Tok: ¿Qué productos salen como pan caliente?

No todo es para hacer un “vivo”, pero estas categorías son las reinas de la Navidad:

Moda y Belleza: Ropa, maquillaje y accesorios (pruébatelos frente a la cámara). Tecnología y Hogar: Gadgets, audífonos o cosas para la cocina. Regalos: Juguetes o packs navideños que se vean bonitos en pantalla.

Ventas por Tik Tok: Tips para tu primera transmisión

Si vas a prender tu cámara, hazlo como los grandes. Toma nota de estos consejos para que no hagas el “roche”:

Ten un guion: No improvises. Ten claro qué vas a mostrar y en qué orden.

Lanza descuentos que solo valgan mientras dure el “vivo”. Facilita el pago: Ten tu QR de Yape o Plin a la mano. Si el proceso es difícil, el cliente se va.