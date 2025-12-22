Na no basta con subir la foto de tu producto y esperar el “precio por inbox”. Ahora la gente quiere ver, oír y emocionarse antes de soltar el canario. Según los expertos, para el 2026, casi el 20% de las ventas por internet se harán mediante transmisiones en vivo.
Andrés Flores, especialista de Toulouse Lautrec y especialista en marketing, asegura que TikTok le ha dado el poder a los pequeños negocios. En China, ¡el 32% de las ventas online son por “vivos”. ¿Y por qué funciona?
- Genera confianza: El cliente ve el producto real, sin filtros engañosos.
- Adiós a las dudas: Si el cliente pregunta “¿estira la tela?”, tú se lo muestras al toque.
- Emoción pura: La gente compra porque se divierte y siente que “si no lo compra ahora, se acaba”.
Ventas por Tik Tok: ¿Qué productos salen como pan caliente?
No todo es para hacer un “vivo”, pero estas categorías son las reinas de la Navidad:
- Moda y Belleza: Ropa, maquillaje y accesorios (pruébatelos frente a la cámara).
- Tecnología y Hogar: Gadgets, audífonos o cosas para la cocina.
- Regalos: Juguetes o packs navideños que se vean bonitos en pantalla.
Ventas por Tik Tok: Tips para tu primera transmisión
Si vas a prender tu cámara, hazlo como los grandes. Toma nota de estos consejos para que no hagas el “roche”:
- Ten un guion: No improvises. Ten claro qué vas a mostrar y en qué orden.
- Busca un “chispa”: El que hable frente a cámara debe tener llegada, ser alegre y conocer el producto.
- Suelto de huesos con las ofertas: Lanza descuentos que solo valgan mientras dure el “vivo”.
- Facilita el pago: Ten tu QR de Yape o Plin a la mano. Si el proceso es difícil, el cliente se va.