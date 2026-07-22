La inteligencia artificial ya forma parte de la rutina de millones de personas. Lo que antes requería una computadora potente y programas especializados, hoy puede hacerse desde un teléfono celular con conexión a internet.

Ya sea para estudiar, trabajar, emprender o crear contenido para redes sociales, existen aplicaciones que permiten redactar documentos, responder preguntas, traducir textos, diseñar imágenes o editar fotografías en pocos minutos. Especialistas de Bitel recomiendan cinco herramientas de IA que destacan por su facilidad de uso y las múltiples funciones que ofrecen para dispositivos Android y iPhone.

1. ChatGPT: tu asistente para escribir, aprender y organizar tareas

ChatGPT se ha convertido en una de las herramientas de inteligencia artificial más utilizadas del mundo. Desde el celular permite redactar correos electrónicos, resumir documentos, generar ideas, planificar proyectos, resolver dudas y hasta programar.

Una de sus funciones más útiles es el modo voz, que permite conversar con la inteligencia artificial de forma natural, como si se tratara de una llamada telefónica. Esto facilita hacer consultas mientras caminas, conduces o realizas otras actividades.

2. Google Gemini: interpreta imágenes y resuelve problemas en tiempo real

Gemini destaca por su integración con las aplicaciones de Google y por aprovechar la cámara del celular.

Con esta herramienta puedes traducir un menú en otro idioma, identificar objetos, explicar ejercicios matemáticos paso a paso o responder preguntas sobre cualquier imagen que captures con tu smartphone.

3. Perplexity: respuestas con fuentes confiables

Si necesitas investigar para un trabajo, una presentación o un proyecto, Perplexity puede ser una gran alternativa.

A diferencia de otros asistentes, esta plataforma muestra las fuentes de información utilizadas para elaborar sus respuestas, lo que facilita verificar los datos y acceder a referencias bibliográficas confiables.

4. Canva: crea diseños con ayuda de la inteligencia artificial

Canva incorporó funciones de IA dentro de su herramienta Estudio Mágico, que permite crear contenido sin necesidad de ser diseñador.

Desde el celular puedes redactar textos automáticamente, generar imágenes mediante instrucciones escritas, modificar fotografías, eliminar elementos o agregar nuevos objetos con solo describirlos.

Es una opción ideal para emprendedores que necesitan crear publicaciones para redes sociales o material promocional en pocos minutos.

5. Microsoft Designer: diseña contenido para redes sociales en segundos

Esta aplicación está enfocada en la creación de contenido visual mediante inteligencia artificial.

Permite diseñar invitaciones, publicaciones para redes sociales, stickers, avatares y piezas gráficas a partir de simples descripciones de texto. También incorpora funciones para eliminar fondos de fotografías y realizar ediciones automáticas con un solo toque.

La IA ya está al alcance de todos

Cada vez más herramientas de inteligencia artificial están disponibles de manera gratuita o con funciones básicas sin costo. Aprovechar estas aplicaciones puede ayudar a estudiantes, profesionales y emprendedores a ahorrar tiempo, mejorar su productividad y desarrollar nuevas ideas desde cualquier lugar.

Lo importante es utilizarlas como un apoyo para potenciar el trabajo diario, verificando siempre la información obtenida y complementándola con el criterio humano.