En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, las cifras del INEI confirman que el espíritu emprendedor en Perú no se detiene: ¡se crean 46 empresas cada hora!. Sectores como el comercio y los alimentos lideran esta ola, donde la participación femenina destaca con fuerza.

“Actualmente, un vehículo ha dejado de ser solo un medio de transporte para convertirse en una herramienta para generar ingresos. Cada vez más personas lo utilizan para emprender, adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado y generar ingresos sostenibles”, señala Valeria Muñiz, gerente de Productos y Marketing de Mitsui Auto Finance Perú (MAF Perú).

si necesitas generar ingresos adicionales, la ejecutiva nos comparte cinco ideas de negocio que se pueden iniciar con un vehículo:

Servicio de delivery independiente:

Permite generar ingresos a través del reparto de alimentos, productos de supermercados o envíos de último momento. Puede realizarse mediante aplicativos o de forma particular con comercios locales, optimizando rutas y tiempos de entrega.

Movilidad de personal:

Brindar servicios de traslado ofreciendo seguridad, confianza y puntualidad. Existe una creciente demanda por servicios diferenciados, especialmente en horarios corporativos y zonas de alta rotación.

Logística para e-commerce:

Se puede iniciar distribuyendo paquetes para tiendas online y pequeños emprendimientos. Este servicio cobra mayor relevancia ante el crecimiento del comercio digital, donde la rapidez de entrega es un factor decisivo para el cliente.

Servicios a domicilio:

Desde un lavado de autos, asistencia técnica hasta servicios de belleza. La propuesta de valor radica en llevar el servicio directamente al cliente, ahorrándole tiempo y generando una experiencia más personalizada.

Turismo local o experiencias personalizadas:

Desarrollo de rutas dentro de la ciudad, circuitos gastronómicos o experiencias temáticas para turistas y residentes. Este tipo de negocio reactiva el turismo interno y la búsqueda de nuevas experiencias.

En un entorno donde el emprendimiento sigue consolidándose como una alternativa económica, estas iniciativas muestran cómo un vehículo puede convertirse en una herramienta clave para impulsar un negocio propio y adaptarse a un mercado en constante evolución frente a las nuevas tendencias.

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