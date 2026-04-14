El Perú se encuentra dentro de los 5 principales países con más emprendedores a nivel mundial y cada vez son más las personas que apuestan por iniciar o fortalecer sus propios negocios. Sin embargo, en un entorno donde todo cambia rápidamente, no basta con tener una buena idea: es clave adaptarse a nuevas herramientas y formas de vender.

Hoy, emprender implica aprovechar la tecnología, entender mejor a los clientes y encontrar maneras más simples y eficientes de operar. Este 16 de abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, por lo que te contamos 4 tendencias que marcarán la pauta para las MYPES, pequeños negocios o emprendimientos este 2026 y que pueden ayudar a hacer crecer un negocio desde el primer día.

Inteligencia artificial para trabajar más eficiente:

La IA ya está al alcance de cualquier emprendedor y puede ayudarte a avanzar más rápido con menos esfuerzo. Herramientas como ChatGPT para crear contenido o responder mensajes, Canva para diseñar piezas en minutos, o Notion para organizar tareas, son soluciones simples que te permiten ahorrar tiempo y enfocarte en vender.

Redes sociales que venden:

Instagram, TikTok y otras redes sociales se han convertido en el principal canal de ventas para miles de emprendedores. Acá se muestran los productos, conversan con clientes y cierran ventas desde cualquier lugar. La clave está en ser constante, auténtico y generar contenido que conecte.

Pagos digitales que facilitan el día a día:

Cada vez más emprendedores están dejando el efectivo y pasando a pagos digitales para cobrar más rápido y con mayor orden. Opciones como BIM, billetera móvil respaldada por Compartamos Banco, permiten recibir pagos rápidos y seguros, con transacciones solo desde celular desde cualquier billetera digital. Hoy, más de 1,5 millones de usuarios en el Perú ya usan esta billetera digital para gestionar sus ingresos de forma más segura y práctica en diferentes negocios y comercios.

Negocios más simples y enfocados:

Una de las principales tendencias es simplificar. Hoy, los emprendimientos que crecen son los que tienen una propuesta clara, un producto bien definido y procesos sencillos. Esto permite crecer más rápido, gastar menos y adaptarse mejor a lo que el cliente realmente necesita.

En un contexto donde emprender es cada vez más accesible, la diferencia está en cómo usas las herramientas que ya tienes a la mano. Adaptarte a estas tendencias no solo te va a ayudar a crecer, sino también a mantener tu negocio en el tiempo. Hoy más que nunca, ordenar mejor tu negocio, usar lo digital a tu favor y estar más cerca de tus clientes puede ser lo que marque la diferencia para avanzar.