Proteger la información en la nube es hoy una pieza clave para la gestión de cualquier negocio en crecimiento. Ante el aumento de ciberataques, centralizar los datos en plataformas integradas permite a las pymes reducir riesgos y tener mayor control sin necesidad de ser especialistas. Mantener un ecosistema digital ordenado es el primer paso para un crecimiento seguro.

“Uno de los principales errores es pensar que la seguridad digital es compleja o que no aplica a empresas pequeñas. Hoy, al trabajar con plataformas en la nube que integran distintos procesos del negocio, es posible tener mayor visibilidad y control de la información sin necesidad de ser experto”, explica Rigoberto Caballero, Country Manager de Defontana en Perú.

Desde esta perspectiva, contar con un ecosistema digital integrado permite centralizar la información, ordenar procesos y reducir riesgos asociados a la dispersión de datos o accesos no controlados.

Acciones básicas para proteger la información

Más allá de soluciones complejas, existen prácticas que cualquier pyme puede implementar desde hoy para fortalecer la seguridad de su información. A continuación, el Country Manager de Defontana en Perú, señala algunas:

*Usar contraseñas seguras y diferentes para cada sistema

*Activar la verificación en dos pasos en accesos clave

*Definir accesos según roles dentro del equipo

*Mantener las plataformas actualizadas

*Realizar respaldos automáticos de la información

*Capacitar al equipo para identificar correos o enlaces sospechosos

Estas medidas, sumadas a una gestión ordenada en la nube, pueden marcar una diferencia frente a riesgos como accesos no autorizados, pérdida de información o interrupciones en la operación.

“Muchas brechas no ocurren por fallas tecnológicas, sino por errores cotidianos o falta de orden en la gestión. Por eso, más que soluciones complejas, las empresas necesitan herramientas que les permitan operar de forma integrada y con mayor control”, añade Caballero.

Un paso clave para crecer con orden

Hoy, la seguridad de la información está directamente vinculada a la forma en que una empresa gestiona su operación. Negocios que trabajan con sistemas integrados en la nube no solo ganan eficiencia, sino también trazabilidad y control sobre sus procesos.

A medida que la digitalización avanza, contar con un ecosistema digital no solo optimiza la gestión, sino que también se convierte en una base para crecer de manera más ordenada y segura. “Cuando la información está ordenada y centralizada, los riesgos disminuyen. La clave está en cómo se gestiona el negocio”, concluye Caballero.