La recta final del año es la etapa más esperada: Navidad y Año Nuevo no son solo fechas para vender más, sino el momento clave para cerrar el año con números positivos y asegurar los recursos que tu negocio necesita (inversión, saldar deudas o fortalecer el capital de trabajo).

Según la Cámara de Comercio de Lima, la temporada navideña representa el 30% de las ventas anuales de las micro y pequeñas empresas. Esta cifra subraya que el cierre de año es una oportunidad de oro que no puedes dejar pasar.

“Para muchos pequeños negocios, estas campañas pueden ser decisivas para cerrar el año con estabilidad y no con deudas. La clave está en planificar con anticipación, gestionar los gastos de manera responsable y priorizar inversiones que generen un verdadero retorno”, explica Roberto Percca, gerente de Desarrollo del Emprendedor y especialista del Consultorio Financiero de Mibanco.

Para que aproveches al máximo estas fechas, Roberto Percca te comparte cinco consejos prácticos para enfrentar con éxito las últimas campañas:

5 Consejos Prácticos para vender Más en Navidad y Año Nuevo

Organiza tu stock a tiempo y evita perder ventas Optimiza tu flujo de caja: ¡controla tus ingresos Invierte en publicidad digital estratégica que sí funciona Capacita a tu equipo: La clave para fidelizar clientes Diseña promociones inteligentes y no solo descuentos

Cierra el año con ganancias: planifica y crece

Aprovechar estas oportunidades es más que generar ganancias: es fortalecer tu negocio y construir bases sólidas para el próximo año. Más allá de vender, planifica, gestiona tus recursos con cabeza y toma decisiones estratégicas para transformar la alta demanda en un crecimiento sostenible.

TAMBIÉN PUEDES LEER:



