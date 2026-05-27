¿Tienes un negocio y todavía pasas horas sufriendo por el diseño de tus redes? Canva se ha convertido en el mejor aliado de los emprendedores que buscan crear contenido profesional sin gastar una fortuna. Sin embargo, usarlo solo para “diseñar bonito” es desaprovechar su verdadero potencial.

Candy Risco, Canvassador y cofundadora de Club Canva Perú nos comenta que Canva se ha consolidado como una herramienta fundamental para emprendedores que buscan crear contenido profesional sin depender de grandes equipos o altos presupuestos.

Sin embargo, utilizar Canva únicamente para “diseñar bonito” limita su verdadero potencial. El valor está en entender cómo aprovechar sus funcionalidades de manera estratégica para comunicar mejor, conectar con tu audiencia y generar resultados para tu negocio.

El verdadero secreto está en usar sus herramientas de forma estratégica para conectar con tu público y, por supuesto, generar más ventas. Por eso, Candy Risco, nos comparte las 5 funciones más potentes que transformarán la imagen de tu marca:

1. Kit de Marca

El Kit de Marca centraliza todos los elementos visuales de tu negocio en un solo lugar, una vez configurado, podrás aplicar tu identidad en cada diseño de forma rápida, accediendo directamente a tus tipografías, logotipos, colores, íconos, imágenes y plantillas personalizadas dentro del editor de Canva.

2. Editor de video 2.0

Con el editor de video de Canva puedes crear fácilmente reels, videos para TikTok o YouTube, anuncios o presentaciones. La herramienta te permite ajustar tamaños, formatos y estilos en cuestión de segundos, logrando resultados profesionales sin necesidad de experiencia técnica.

3. Canva IA

El asistente de inteligencia artificial de Canva facilita la creación de contenido al ayudarte a generar ideas, diseñar y mejorar tus piezas en pocos clics. Puedes transformar una idea inicial en un diseño editable y profesional. Además, integra funciones de diseño, redacción, imagen, video e incluso programación en una sola plataforma.

4. Programación

Canva también permite crear herramientas personalizadas sin necesidad de conocimientos técnicos. Desde landing, calculadoras de precios y temporizadores hasta widgets interactivos, puedes desarrollar páginas de manera rápida con Canva Code.

5. Correo electrónico

Diseña correos electrónicos atractivos y visuales que destaquen en bandejas de entrada saturadas.Puedes crear piezas listas para usar y exportarlas en formato HTML, facilitando su integración en distintas plataformas de email marketing.

Hoy, captar la atención es cada vez más difícil, por lo que no basta con tener un buen producto, también es fundamental saber cómo comunicarlo de forma clara y herramientas como Canva facilitan ese proceso.

Un dato:

Candy Risco, Canvassador y cofundadora de Club Canva Perú, la primera comunidad de Canva en Perú, creada junto a Canva Creators y Canvassadors (embajadoras oficiales) de Perú y Latinoamérica, impulsa este espacio orientado a emprendedores, creadores, docentes y estudiantes que buscan desarrollar contenido estratégico, aprovechar la inteligencia artificial y utilizar herramientas digitales de forma práctica, fortaleciendo así sus habilidades en Canva. Si quieres formar parte de esta comunidad, puedes seguirlos en sus redes sociales:

Instagram: https://www.instagram.com/clubcanvape

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/clubcanvape

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